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Dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn quần áo mỗi ngày
Giải pháp ủi bằng hơi nước thiết yếu - Bàn ủi hơi nước đứng EasyTouch mới của chúng tôi có kích cỡ nhỏ gọn nhưng hiệu suất ủi cao, được thiết kế để giúp bạn dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo mỗi ngày.Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Bàn ủi hơi nước EasyTouch mạnh hơn 20%* so với các kiểu máy trước đó với hơi phun mạnh liên tục 35 g/phút qua đầu phun, giúp ủi phẳng chỉ với vài đường ủi
Thiết lập chế độ hơi phun ưa thích để có kết quả tối ưu trên các loại vải khác nhau. Sử dụng chế độ hơi phun thấp cho loại vải mỏng và hơi phun mạnh hơn cho vải dày và áo khoác.
Thiết kế gọn nhẹ để dễ dàng bảo quản.
Bàn ủi hơi nước được trang bị mặt đế ủi lớn hơn 40%* so với các kiểu máy trước đó, cho phép bạn ủi được nhiều hơn và ủi quần áo hiệu quả hơn.
Ngăn chứa nước lớn 1,4 lít có thể tháo rời đi cùng với lỗ châm nước lớn hơn 80%* so với các mẫu tiền nhiệm, giúp châm nước và lau rửa dễ dàng hơn, đảm bảo vệ sinh ngăn chứa tốt hơn.
Hai trụ ủi đứng lắp sẵn có thể điều chỉnh độ cao để treo quần áo trong khi dùng bàn ủi. Bạn có thể thu gọn trụ để dễ cất giữ
Kéo dài tuổi thọ của bàn ủi hơi nước đứng bằng cách thường xuyên sử dụng chức năng xả cặn.
Phụ kiện miếng đỡ StyleMat cao cấp giúp bạn ủi phẳng quần áo dễ dàng hơn.
Móc treo quần áo tích hợp giúp bạn dễ dàng treo những trang phục như áo, váy, quần trong khi dùng bàn ủi
Bàn ủi hơi nước an toàn để sử dụng trên mọi loại vải. Đây là giải pháp tuyệt vời cho những loại vải tinh xảo như lụa và len cashmere.
Hơi nước làm mới quần áo của bạn và tiêu diệt hơn 99% vi khuẩn và mạt bụi*. Tiết kiệm thời gian và tiền bạc khi ít phải giặt ướt và giặt khô, cũng như giúp quần áo bền hơn.
Găng tay cách nhiệt đi kèm giúp bảo vệ tay bạn trong khi ủi bằng hơi nước.
Dễ sử dụng
Phụ kiện đi kèm
Bảo hành
Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng
Thân thiện với môi trường
Kích thước và khối lượng
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