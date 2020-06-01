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  • Dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn quần áo mỗi ngày Dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn quần áo mỗi ngày Dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn quần áo mỗi ngày

    Easy Touch Bàn ủi hơi nước đứng

    GC487/89

    Dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn quần áo mỗi ngày

    Giải pháp ủi bằng hơi nước thiết yếu - Bàn ủi hơi nước đứng EasyTouch mới của chúng tôi có kích cỡ nhỏ gọn nhưng hiệu suất ủi cao, được thiết kế để giúp bạn dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo mỗi ngày.

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 3.199.000 đ

    Easy Touch Bàn ủi hơi nước đứng

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    Dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn quần áo mỗi ngày

    Với bàn ủi hơi nước đứng nhỏ gọn nhất của Philips

    • 1800W, hơi phun 35g/phút
    • Mặt đế ủi hơi nước lớn hơn 40%*
    • Lỗ châm nước lớn hơn 80%*
    • 3 chế độ hơi phun
    Tăng cường công suất 20% * với hơi phun liên tục 35 g/phút,

    Tăng cường công suất 20% * với hơi phun liên tục 35 g/phút,

    Bàn ủi hơi nước EasyTouch mạnh hơn 20%* so với các kiểu máy trước đó với hơi phun mạnh liên tục 35 g/phút qua đầu phun, giúp ủi phẳng chỉ với vài đường ủi

    3 chế độ hơi phun cho các loại quần áo khác nhau

    3 chế độ hơi phun cho các loại quần áo khác nhau

    Thiết lập chế độ hơi phun ưa thích để có kết quả tối ưu trên các loại vải khác nhau. Sử dụng chế độ hơi phun thấp cho loại vải mỏng và hơi phun mạnh hơn cho vải dày và áo khoác.

    Thiết kế gọn nhẹ để tiện bảo quản

    Thiết kế gọn nhẹ để tiện bảo quản

    Thiết kế gọn nhẹ để dễ dàng bảo quản.

    Ủi được nhiều hơn trong một lần di chuyển với mặt đế ủi lớn hơn 40%*

    Ủi được nhiều hơn trong một lần di chuyển với mặt đế ủi lớn hơn 40%*

    Bàn ủi hơi nước được trang bị mặt đế ủi lớn hơn 40%* so với các kiểu máy trước đó, cho phép bạn ủi được nhiều hơn và ủi quần áo hiệu quả hơn.

    Ngăn chứa nước 1,4 lít với lỗ châm nước lớn hơn 80%*

    Ngăn chứa nước 1,4 lít với lỗ châm nước lớn hơn 80%*

    Ngăn chứa nước lớn 1,4 lít có thể tháo rời đi cùng với lỗ châm nước lớn hơn 80%* so với các mẫu tiền nhiệm, giúp châm nước và lau rửa dễ dàng hơn, đảm bảo vệ sinh ngăn chứa tốt hơn.

    Hai trụ ủi đứng có thể điều chỉnh độ cao cho phù hợp

    Hai trụ ủi đứng có thể điều chỉnh độ cao cho phù hợp

    Hai trụ ủi đứng lắp sẵn có thể điều chỉnh độ cao để treo quần áo trong khi dùng bàn ủi. Bạn có thể thu gọn trụ để dễ cất giữ

    Xả cặn dễ dàng cho hiệu suất sử dụng lâu dài hơn

    Xả cặn dễ dàng cho hiệu suất sử dụng lâu dài hơn

    Kéo dài tuổi thọ của bàn ủi hơi nước đứng bằng cách thường xuyên sử dụng chức năng xả cặn.

    StyleMat để ủi dễ dàng hơn

    StyleMat để ủi dễ dàng hơn

    Phụ kiện miếng đỡ StyleMat cao cấp giúp bạn ủi phẳng quần áo dễ dàng hơn.

    Móc treo quần áo tích hợp

    Móc treo quần áo tích hợp

    Móc treo quần áo tích hợp giúp bạn dễ dàng treo những trang phục như áo, váy, quần trong khi dùng bàn ủi

    An toàn khi sử dụng trên mọi loại vải

    An toàn khi sử dụng trên mọi loại vải

    Bàn ủi hơi nước an toàn để sử dụng trên mọi loại vải. Đây là giải pháp tuyệt vời cho những loại vải tinh xảo như lụa và len cashmere.

    Hơi nước diệt sạch hơn 99% vi khuẩn và mạt bụi*

    Hơi nước diệt sạch hơn 99% vi khuẩn và mạt bụi*

    Hơi nước làm mới quần áo của bạn và tiêu diệt hơn 99% vi khuẩn và mạt bụi*. Tiết kiệm thời gian và tiền bạc khi ít phải giặt ướt và giặt khô, cũng như giúp quần áo bền hơn.

    Găng tay tăng cường cách nhiệt bảo vệ đôi tay bạn trong khi ủi hơi nước

    Găng tay tăng cường cách nhiệt bảo vệ đôi tay bạn trong khi ủi hơi nước

    Găng tay cách nhiệt đi kèm giúp bảo vệ tay bạn trong khi ủi bằng hơi nước.

    Thông số kỹ thuật

    • Dễ sử dụng

      An toàn cho tất cả các loại vải ủi được
      Ngay cả những loại vải tinh xảo như lụa
      Dung tích ngăn chứa nước
      1400  ml
      Ngăn chứa nước có thể tách rời
      Châm thêm nước bất kỳ lúc nào trong khi sử dụng
      Chiều dài dây điện
      1,8  m

    • Phụ kiện đi kèm

      Móc treo quần áo
      Găng tay tăng cường cách nhiệt
      StyleMat
      Hai trụ ủi đứng có thể điều chỉnh

    • Bảo hành

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng

      Nguồn
      1800  W
      Hơi phun liên tục
      35  g/min
      Hơi phun ngang
      Điện áp
      220-240  V
      Thời gian khởi động
      2  minute(s)
      Nhiều chế độ hơi phun khác nhau
      3

    • Thân thiện với môi trường

      Hướng dẫn sử dụng
      100% giấy tái chế

    • Kích thước và khối lượng

      Khối lượng bàn ủi
      0,33  kg
      Kích thước hộp đóng gói (Rộng x Cao x Dài)
      40 x 34,5 x 40 cm  cm
      Trọng lượng ván ủi
      0,1  kg
      Kích thước sản phẩm (DxRxC)
      30,9 x 27,7 x 31,5 cm  cm
      Tổng trọng lượng bao gồm hộp đóng gói
      4,8  kg
      Trọng lượng của bàn ủi và chân đế
      3,4  kg
      Kích thước trụ kéo dài
      155  cm

    Badge-D2C

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    • * được kiểm nghiệm bởi viện thuộc bên thứ ba đối với các loại vi khuẩn Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 khi ủi hơi nước trong thời gian 1 phút (Tiêu chuẩn kỹ thuật về khử trùng 2002-2.1.5)
    • So sánh với GC509
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