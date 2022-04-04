Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
Ironing brand
1800W, 35g/phút
Đế hơi lớn hơn 40%*
Lỗ đổ nước lớn hơn 80%*
2 chế độ hơi phun
Bàn ủi hơi EasyTouch mạnh hơn 20%* so với các mẫu trước đó với 35g/phút hơi nước liên tục mạnh mẽ được tập trung qua các vòi phun, giúp làm phẳng nếp nhăn chỉ với vài lần vuốt
Điều chỉnh mức hơi nước phù hợp để đạt kết quả tối ưu trên các loại vải khác nhau. Sử dụng mức hơi thấp cho vải mỏng và mức mạnh hơn cho vải dày và áo khoác.
Thiết kế nhỏ gọn giúp cất giữ dễ dàng.
Chứng nhận sản phẩm
4.9
trên 5
15
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
tittit
04/04/2022
Việt Nam
Sản phẩm tiện lợi và hữu ích đối với gia đình tôi
Tại vì tôi yêu thích những dòng bàn ửi đứng của philips vì nó thật sự rất thuận tiện,đặc biệt là model 485 này ,nó có 2 chế độ hơi phun,phù hợp với các loại vải khác nhau hơi phun liên tục 35 gam trên phút ủi áo,mặt để ủi lớn hơn 40 % tăng cường diện tích tiếp xúc kèm theo găng tay cách nhiệt ,và đặc biệt có chức năng xả cách giúp kéo dài tuổi thọ của sản phẩm
Ưu điểm
Công suất mạnh,ủi nhanh
Khuyết điểm
Ko có
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Easy Touch GC485/49 Bàn ủi hơi nước trụ đứng
Date of Use 2021-10-04
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Easy Touch GC485/49 Bàn ủi hơi nước trụ đứng
Date of Use 2021-10-04
Vanvan186
04/04/2022
Việt Nam
Sản phẩm tuyệt vời
Nhà mình đang sử dụng bàn ủi này, màu hồng siêu xinh mà ủi quần áo lại rất mau thẳng, thiết kế nhỏ gọn tiện lợi
Ưu điểm
Ủi mau thẳng quần áo
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Easy Touch GC485/49 Bàn ủi hơi nước trụ đứng
Date of Use 2020-04-04
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Easy Touch GC485/49 Bàn ủi hơi nước trụ đứng
Date of Use 2020-04-04
Ori1510
04/04/2022
Việt Nam
Bàn ủi rất tiện khi ủi sơ mi và đồ tiệc
Bàn ủi rất tiện và hiệu quả khi sử dụng ủi áo sơ mi và đầm váy, dạ hội, bàn ủi có thể ủi được những trang phục cầu kì hay đính hoa đính hạt. Mà bàn ủi nằm không thể ủi dc. Và đặt biệt khi sử dụng bàn ủi đứng gc485 thì tôi cảm thấy bình chứa nước to ủi được nhiều đồ hơn so vs bàn ủi nằm thông thường. Tôi rất hài lòng về sản phẩm này.
Ưu điểm
Có thể ủi được trang phục cầu kì
Khuyết điểm
Không có kẹp ly, và ko ủi được đồ quá dày.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Easy Touch GC485/49 Bàn ủi hơi nước trụ đứng
Date of Use 2021-12-04
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Easy Touch GC485/49 Bàn ủi hơi nước trụ đứng
Date of Use 2021-12-04
được kiểm tra bởi viện bên thứ ba đối với các loại vi khuẩn Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 với thời gian hơi nước 1 phút (Tiêu chuẩn kỹ thuật khử trùng 2002-2.1.5)
So sánh với GC509