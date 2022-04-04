Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Dễ dàng làm phẳng nếp nhăn hàng ngày
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Dễ dàng làm phẳng nếp nhăn hàng ngày
  • Dễ dàng làm phẳng nếp nhăn hàng ngày
  • Dễ dàng làm phẳng nếp nhăn hàng ngày
  • Dễ dàng làm phẳng nếp nhăn hàng ngày
  • Dễ dàng làm phẳng nếp nhăn hàng ngày
  • Dễ dàng làm phẳng nếp nhăn hàng ngày
  • Dễ dàng làm phẳng nếp nhăn hàng ngày
  • Dễ dàng làm phẳng nếp nhăn hàng ngày
  • Dễ dàng làm phẳng nếp nhăn hàng ngày
  • Dễ dàng làm phẳng nếp nhăn hàng ngày
  • Dễ dàng làm phẳng nếp nhăn hàng ngày
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Dễ dàng làm phẳng nếp nhăn hàng ngày
  • Dễ dàng làm phẳng nếp nhăn hàng ngày
  • Dễ dàng làm phẳng nếp nhăn hàng ngày
  • Dễ dàng làm phẳng nếp nhăn hàng ngày
  • Dễ dàng làm phẳng nếp nhăn hàng ngày
  • Dễ dàng làm phẳng nếp nhăn hàng ngày
  • Dễ dàng làm phẳng nếp nhăn hàng ngày
  • Dễ dàng làm phẳng nếp nhăn hàng ngày
  • Dễ dàng làm phẳng nếp nhăn hàng ngày
  • Dễ dàng làm phẳng nếp nhăn hàng ngày

Ngừng sản xuất

Easy TouchBàn ủi hơi nước trụ đứng

GC485/49

4.9
| (15) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

1 giải thưởng

Dễ dàng làm phẳng nếp nhăn hàng ngày
Bàn ủi hơi cầm tay EasyTouch mới của chúng tôi được thiết kế nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ. Giải pháp ủi hơi thiết yếu này rất tuyệt vời cho việc làm phẳng nếp nhăn nhanh chóng hàng ngày.
Xem tất cả lợi ích
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Ironing brand

Với bàn ủi hơi đứng nhỏ gọn nhất từ Philips

Dễ dàng làm phẳng nếp nhăn hàng ngày

  • 1800W, 35g/phút

  • Đế hơi lớn hơn 40%*

  • Lỗ đổ nước lớn hơn 80%*

  • 2 chế độ hơi phun

Mạnh hơn 20%* với hơi nước liên tục 35g/phút

Mạnh hơn 20%* với hơi nước liên tục 35g/phút

Bàn ủi hơi EasyTouch mạnh hơn 20%* so với các mẫu trước đó với 35g/phút hơi nước liên tục mạnh mẽ được tập trung qua các vòi phun, giúp làm phẳng nếp nhăn chỉ với vài lần vuốt

2 mức hơi nước cho các loại vải khác nhau

2 mức hơi nước cho các loại vải khác nhau

Điều chỉnh mức hơi nước phù hợp để đạt kết quả tối ưu trên các loại vải khác nhau. Sử dụng mức hơi thấp cho vải mỏng và mức mạnh hơn cho vải dày và áo khoác.

Thiết kế gọn nhẹ để tiện bảo quản

Thiết kế gọn nhẹ để tiện bảo quản

Thiết kế nhỏ gọn giúp cất giữ dễ dàng.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Chứng nhận sản phẩm

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.9

trên 5

15

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

3
2
1

04/04/2022

Việt Nam

Việt Nam

Sản phẩm tiện lợi và hữu ích đối với gia đình tôi

Tại vì tôi yêu thích những dòng bàn ửi đứng của philips vì nó thật sự rất thuận tiện,đặc biệt là model 485 này ,nó có 2 chế độ hơi phun,phù hợp với các loại vải khác nhau hơi phun liên tục 35 gam trên phút ủi áo,mặt để ủi lớn hơn 40 % tăng cường diện tích tiếp xúc kèm theo găng tay cách nhiệt ,và đặc biệt có chức năng xả cách giúp kéo dài tuổi thọ của sản phẩm

Ưu điểm

Công suất mạnh,ủi nhanh

Khuyết điểm

Ko có

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Easy Touch GC485/49 Bàn ủi hơi nước trụ đứng

Date of Use 2021-10-04

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Easy Touch GC485/49 Bàn ủi hơi nước trụ đứng

Date of Use 2021-10-04

04/04/2022

Việt Nam

Việt Nam

Sản phẩm tuyệt vời

Nhà mình đang sử dụng bàn ủi này, màu hồng siêu xinh mà ủi quần áo lại rất mau thẳng, thiết kế nhỏ gọn tiện lợi

Ưu điểm

Ủi mau thẳng quần áo

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Easy Touch GC485/49 Bàn ủi hơi nước trụ đứng

Date of Use 2020-04-04

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Easy Touch GC485/49 Bàn ủi hơi nước trụ đứng

Date of Use 2020-04-04

04/04/2022

Việt Nam

Việt Nam

Bàn ủi rất tiện khi ủi sơ mi và đồ tiệc

Bàn ủi rất tiện và hiệu quả khi sử dụng ủi áo sơ mi và đầm váy, dạ hội, bàn ủi có thể ủi được những trang phục cầu kì hay đính hoa đính hạt. Mà bàn ủi nằm không thể ủi dc. Và đặt biệt khi sử dụng bàn ủi đứng gc485 thì tôi cảm thấy bình chứa nước to ủi được nhiều đồ hơn so vs bàn ủi nằm thông thường. Tôi rất hài lòng về sản phẩm này.

Ưu điểm

Có thể ủi được trang phục cầu kì

Khuyết điểm

Không có kẹp ly, và ko ủi được đồ quá dày.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Easy Touch GC485/49 Bàn ủi hơi nước trụ đứng

Date of Use 2021-12-04

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Easy Touch GC485/49 Bàn ủi hơi nước trụ đứng

Date of Use 2021-12-04

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận thông tin tiếp thị về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình khuyến mãi của Philips dựa trên sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. được kiểm tra bởi viện bên thứ ba đối với các loại vi khuẩn Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 với thời gian hơi nước 1 phút (Tiêu chuẩn kỹ thuật khử trùng 2002-2.1.5)

  2. So sánh với GC509