Nhanh hơn, dễ dàng hơn mà không cần điều chỉnh nhiệt độ

Giờ đây bạn có thể ủi mọi chất liệu vải từ jean cho đến lụa chỉ trong một lượt ủi với công nghệ OptimalTEMP, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa nhiệt độ và hơi nước giúp làm phẳng các nếp nhăn trên quần áo nhanh hơn mà không tạo ra các vết cháy hoặc vết bóng.