GC3920/20
Nhanh hơn, dễ dàng hơn mà không cần điều chỉnh nhiệt độ
Giờ đây bạn có thể ủi mọi chất liệu vải từ jean cho đến lụa chỉ trong một lượt ủi với công nghệ OptimalTEMP, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa nhiệt độ và hơi nước giúp làm phẳng các nếp nhăn trên quần áo nhanh hơn mà không tạo ra các vết cháy hoặc vết bóng.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Ủi mọi chất liệu vải từ jean cho đến lụa mà không cần điều chỉnh nhiệt độ. Không cần núm điều chỉnh hoặc cài đặt vì đã có công nghệ OptimalTEMP. Bạn không còn phải phân loại trước quần áo hay chờ bàn ủi làm nóng và nguội xuống nữa. Giờ đây, bàn ủi sẵn sàng sử dụng trên mọi loại vải và vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
Nhờ công nghệ OptimalTEMP, bàn ủi này đảm bảo không gây ra vết cháy trên bất kỳ loại vải ủi được. Thậm chí, bạn có thể để mặt đế bàn ủi nằm nghỉ ngay trên bề mặt vải hoặc cầu ủi mà không hề có vết cháy hay vết bỏng nào.
Để làm nóng nhanh và có hiệu suất mạnh.
Hơi phun đầu ra mạnh và đều giúp làm phẳng các nếp nhăn nhanh hơn.
Hơi phun thấm sâu hơn vào từng sợi vải giúp dễ dàng làm phẳng các nếp nhăn khó ủi.
Mặt đế SteamGlide Plus độc quyền của Philips với lớp titan cải tiến và mặt tráng 6 lớp mang đến hiệu suất lướt tối ưu trên mọi bề mặt vải. Mặt đế chống dính, chống trầy xước, mài mòn và dễ lau sạch.
Bàn ủi tự động ngắt điện khi bạn để nó đứng yên. Bàn ủi sẽ tự động tắt sau 2 phút khi được đặt dựng đứng, đặt trên mặt đế hoặc nằm nghiêng sang một bên.
Hệ thống Ngăn rỉ giọt của chúng tôi cho phép bạn ủi các loại vải tinh xảo ở nhiệt độ thấp mà không phải lo về các vết bẩn từ nước nhỏ giọt.
Bàn ủi vận hành với nước máy thông thường. Xả cặn là chức năng làm sạch được tích hợp để loại bỏ việc tích tụ cặn bám và duy trì hiệu suất cao nhất cho bàn ủi.
Dễ sử dụng
Bảo hành
Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng
Thân thiện với môi trường
Quản lý cặn
Kích thước và khối lượng
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