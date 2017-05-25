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  • Nhanh hơn, dễ dàng hơn mà không cần điều chỉnh nhiệt độ Nhanh hơn, dễ dàng hơn mà không cần điều chỉnh nhiệt độ Nhanh hơn, dễ dàng hơn mà không cần điều chỉnh nhiệt độ

    PerfectCare Bàn ủi hơi nước

    GC3920/20

    Overall rating / 5
    • Đánh giá
    1 Chứng nhận sản phẩm

    Nhanh hơn, dễ dàng hơn mà không cần điều chỉnh nhiệt độ

    Giờ đây bạn có thể ủi mọi chất liệu vải từ jean cho đến lụa chỉ trong một lượt ủi với công nghệ OptimalTEMP, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa nhiệt độ và hơi nước giúp làm phẳng các nếp nhăn trên quần áo nhanh hơn mà không tạo ra các vết cháy hoặc vết bóng.

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    PerfectCare Bàn ủi hơi nước

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    Nhanh hơn, dễ dàng hơn mà không cần điều chỉnh nhiệt độ

    An toàn 100% kể cả trên các loại vải tinh xảo

    • 2500W
    • Hơi phun liên tục 45 g/phút
    • Hơi phun tăng cường 180 g
    • Mặt đế SteamGlide Plus
    Công nghệ OptimalTEMP, không cần điều chỉnh nhiệt độ

    Công nghệ OptimalTEMP, không cần điều chỉnh nhiệt độ

    Ủi mọi chất liệu vải từ jean cho đến lụa mà không cần điều chỉnh nhiệt độ. Không cần núm điều chỉnh hoặc cài đặt vì đã có công nghệ OptimalTEMP. Bạn không còn phải phân loại trước quần áo hay chờ bàn ủi làm nóng và nguội xuống nữa. Giờ đây, bàn ủi sẵn sàng sử dụng trên mọi loại vải và vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

    An toàn cho tất cả các loại vải ủi được, đảm bảo không gây ra vết cháy

    An toàn cho tất cả các loại vải ủi được, đảm bảo không gây ra vết cháy

    Nhờ công nghệ OptimalTEMP, bàn ủi này đảm bảo không gây ra vết cháy trên bất kỳ loại vải ủi được. Thậm chí, bạn có thể để mặt đế bàn ủi nằm nghỉ ngay trên bề mặt vải hoặc cầu ủi mà không hề có vết cháy hay vết bỏng nào.

    Công suất 2500 W giúp làm nóng nhanh

    Công suất 2500 W giúp làm nóng nhanh

    Để làm nóng nhanh và có hiệu suất mạnh.

    Hơi phun đầu ra lên đến 45 g/phút cho hiệu suất phun mạnh và đều

    Hơi phun đầu ra lên đến 45 g/phút cho hiệu suất phun mạnh và đều

    Hơi phun đầu ra mạnh và đều giúp làm phẳng các nếp nhăn nhanh hơn.

    Hơi phun tăng cường lên đến 180 g giúp ủi phẳng các nếp nhăn khó ủi

    Hơi phun tăng cường lên đến 180 g giúp ủi phẳng các nếp nhăn khó ủi

    Hơi phun thấm sâu hơn vào từng sợi vải giúp dễ dàng làm phẳng các nếp nhăn khó ủi.

    Mặt đế SteamGlide Plus cho hiệu quả trượt tối ưu

    Mặt đế SteamGlide Plus cho hiệu quả trượt tối ưu

    Mặt đế SteamGlide Plus độc quyền của Philips với lớp titan cải tiến và mặt tráng 6 lớp mang đến hiệu suất lướt tối ưu trên mọi bề mặt vải. Mặt đế chống dính, chống trầy xước, mài mòn và dễ lau sạch.

    Tự động ngắt bàn ủi khi không sử dụng

    Tự động ngắt bàn ủi khi không sử dụng

    Bàn ủi tự động ngắt điện khi bạn để nó đứng yên. Bàn ủi sẽ tự động tắt sau 2 phút khi được đặt dựng đứng, đặt trên mặt đế hoặc nằm nghiêng sang một bên.

    Hệ thống ngăn rỉ giọt giữ cho vải không bị đốm trong khi ủi

    Hệ thống ngăn rỉ giọt giữ cho vải không bị đốm trong khi ủi

    Hệ thống Ngăn rỉ giọt của chúng tôi cho phép bạn ủi các loại vải tinh xảo ở nhiệt độ thấp mà không phải lo về các vết bẩn từ nước nhỏ giọt.

    Nút trượt xả cặn tích hợp đảm bảo hiệu suất hơi nước bền lâu

    Nút trượt xả cặn tích hợp đảm bảo hiệu suất hơi nước bền lâu

    Bàn ủi vận hành với nước máy thông thường. Xả cặn là chức năng làm sạch được tích hợp để loại bỏ việc tích tụ cặn bám và duy trì hiệu suất cao nhất cho bàn ủi.

    Thông số kỹ thuật

    • Dễ sử dụng

      Dung tích ngăn chứa nước
      300  ml
      Tự động ngắt điện khi không sử dụng
      Sử dụng được với nước máy
      Chức năng ngăn rỉ giọt
      Chân đế vững chắc hơn
      Lỗ châm nước lớn

    • Bảo hành

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng

      Nguồn
      2500  W
      Hơi phun tăng cường
      180  g
      Hơi phun liên tục
      45  g/min
      Chức năng phun nước

    • Thân thiện với môi trường

      Hướng dẫn sử dụng
      100% giấy tái chế

    • Quản lý cặn

      Xả cặn và vệ sinh
      Nút trượt xả cặn tích hợp

    • Kích thước và khối lượng

      Khối lượng bàn ủi
      1,485  kg
      Kích thước hộp đóng gói (Rộng x Cao x Dài)
      13,7x33,2x16,7  cm
      Kích thước sản phẩm (DxRxC)
      12,7x31,2x14,7  cm

    Badge-D2C

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