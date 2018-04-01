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  • Giải pháp nhỏ gọn để ủi phẳng các nếp nhăn Giải pháp nhỏ gọn để ủi phẳng các nếp nhăn Giải pháp nhỏ gọn để ủi phẳng các nếp nhăn

    Steam&Go Bàn ủi hơi nước đứng dạng cầm tay

    GC350/40

    Giải pháp nhỏ gọn để ủi phẳng các nếp nhăn

    Bàn ủi hơi nước đứng dạng cầm tay này là lựa chọn lý tưởng cho các loại vải tinh xảo, vùng vải khó ủi và để làm mới các chất liệu quần áo hoặc vải bọc bất kỳ, đảm bảo không gây ra vết cháy. Thiết kế gọn nhẹ giúp dễ dàng sử dụng bàn ủi mọi lúc mọi nơi. Bạn chỉ cần tạo ra hơi nước và bắt đầu ủi thôi!

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    Steam&Go Bàn ủi hơi nước đứng dạng cầm tay

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    Giải pháp nhỏ gọn để ủi phẳng các nếp nhăn

    Phụ kiện đi kèm lý tưởng cho bàn ủi của bạn, không cần ván ủi

    • 1000W, hơi phun lên đến 20 g/phút
    • Ủi đứng
    • Ngăn chứa nước có thể tháo rời 70ml
    Hơi phun liên tục tự động giúp ủi phẳng nếp nhăn dễ dàng

    Hơi phun liên tục tự động giúp ủi phẳng nếp nhăn dễ dàng

    Bơm điện tự động cung cấp luồng hơi phun liên tục để nhanh chóng và dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn.

    Phụ kiện bàn chải dành cho loại vải dày hơn

    Phụ kiện bàn chải dành cho loại vải dày hơn

    Bàn chải sẽ tách các sợi vải ra giúp hơi nước thấm sâu hơn, đồng thời phủi thẳng những chỗ bị xù lông trên quần áo. Phụ kiện này thích hợp sử dụng cho các loại trang phục chất liệu dày hơn như áo vét và áo khoác.

    An toàn cho tất cả các loại vải ủi được, đảm bảo không gây ra vết cháy

    An toàn cho tất cả các loại vải ủi được, đảm bảo không gây ra vết cháy

    Bàn ủi hơi nước đứng an toàn để sử dụng trên tất cả các loại vải ủi được. Mặt đế ủi có thể tiếp xúc an toàn trên mọi chất liệu quần áo mà không gây ra vết cháy. Đây là một giải pháp tuyệt vời cho chất liệu vải tinh xảo cầu kỳ như lụa.

    Không cần dùng cầu ủi

    Không cần dùng cầu ủi

    Không cần dùng đến cầu ủi nữa vì giờ đây bạn có thể ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo đang treo bằng bàn ủi hơi nước đứng này. Dễ dàng mà lại ít tốn sức.

    Thiết kế nhỏ gọn rất thuận tiện để sử dụng, bảo quản và mang theo

    Thiết kế nhỏ gọn rất thuận tiện để sử dụng, bảo quản và mang theo

    Bàn ủi hơi nước đứng dạng cầm tay được thiết kế tiện dụng với trọng lượng nhẹ, nhỏ gọn và thoải mái khi sử dụng. Bạn chỉ cần nhấn nút bấm hơi nước và xem các nếp nhăn được ủi phẳng trên quần áo.

    Ngăn chứa nước có thể tháo rời giúp châm nước dễ dàng

    Ngăn chứa nước có thể tháo rời giúp châm nước dễ dàng

    Ngăn chứa nước tháo rời để châm nước dễ dàng dưới vòi.

    Dây dài 2,5m để vươn xa hơn

    Dây dài 2,5m để vươn xa hơn

    Giúp bạn vươn tới những chỗ cao hơn khi ủi đứng

    Hơi phun liên tục giúp khử mùi và diệt đến 99,9%* vi khuẩn

    Hơi phun liên tục giúp khử mùi và diệt đến 99,9%* vi khuẩn

    Hơi phun nóng giúp làm mới quần áo và diệt tới 99,9% vi khuẩn*. Số lần giặt và hong khô giảm đi, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời giúp quần áo bền lâu hơn.

    Thông số kỹ thuật

    • Dễ sử dụng

      Dung tích ngăn chứa nước
      70  ml
      An toàn cho tất cả các loại vải ủi được
      Ngay cả những loại vải tinh xảo như lụa
      Ngăn chứa nước có thể tách rời
      Châm thêm nước bất kỳ lúc nào trong khi sử dụng
      Chiều dài dây điện
      2,5  m
      Thời gian khởi động
      Đèn báo

    • Phụ kiện đi kèm

      Bàn chải
      Găng tay tăng cường cách nhiệt

    • Bảo hành

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng

      Nguồn
      1000  W
      Hơi phun liên tục
      Lên đến 20  g/min
      Điện áp
      220-240  V
      Thời gian khởi động
      <1  minute(s)

    • Thân thiện với môi trường

      Bao bì sản phẩm
      100% có thể tái chế
      Hướng dẫn sử dụng
      100% giấy tái chế

    • Kích thước và khối lượng

      Kích thước hộp đóng gói (Rộng x Cao x Dài)
      15 x 38 x 12,8  cm

    Badge-D2C

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    • Được tổ chức bên ngoài kiểm nghiệm trên các loại vi khuẩn Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 trong thời gian ủi hơi nước 1 phút.
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