GC350/40
Giải pháp nhỏ gọn để ủi phẳng các nếp nhăn
Bàn ủi hơi nước đứng dạng cầm tay này là lựa chọn lý tưởng cho các loại vải tinh xảo, vùng vải khó ủi và để làm mới các chất liệu quần áo hoặc vải bọc bất kỳ, đảm bảo không gây ra vết cháy. Thiết kế gọn nhẹ giúp dễ dàng sử dụng bàn ủi mọi lúc mọi nơi. Bạn chỉ cần tạo ra hơi nước và bắt đầu ủi thôi!Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Bơm điện tự động cung cấp luồng hơi phun liên tục để nhanh chóng và dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn.
Bàn chải sẽ tách các sợi vải ra giúp hơi nước thấm sâu hơn, đồng thời phủi thẳng những chỗ bị xù lông trên quần áo. Phụ kiện này thích hợp sử dụng cho các loại trang phục chất liệu dày hơn như áo vét và áo khoác.
Bàn ủi hơi nước đứng an toàn để sử dụng trên tất cả các loại vải ủi được. Mặt đế ủi có thể tiếp xúc an toàn trên mọi chất liệu quần áo mà không gây ra vết cháy. Đây là một giải pháp tuyệt vời cho chất liệu vải tinh xảo cầu kỳ như lụa.
Không cần dùng đến cầu ủi nữa vì giờ đây bạn có thể ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo đang treo bằng bàn ủi hơi nước đứng này. Dễ dàng mà lại ít tốn sức.
Bàn ủi hơi nước đứng dạng cầm tay được thiết kế tiện dụng với trọng lượng nhẹ, nhỏ gọn và thoải mái khi sử dụng. Bạn chỉ cần nhấn nút bấm hơi nước và xem các nếp nhăn được ủi phẳng trên quần áo.
Ngăn chứa nước tháo rời để châm nước dễ dàng dưới vòi.
Giúp bạn vươn tới những chỗ cao hơn khi ủi đứng
Hơi phun nóng giúp làm mới quần áo và diệt tới 99,9% vi khuẩn*. Số lần giặt và hong khô giảm đi, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời giúp quần áo bền lâu hơn.
Dễ sử dụng
Phụ kiện đi kèm
Bảo hành
Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng
Thân thiện với môi trường
Kích thước và khối lượng
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