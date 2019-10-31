GC1756/20
Dễ dàng và hiệu quả
Bàn ủi EasySpeed cung cấp nhiều chế độ hơi phun khác nhau để ủi phẳng những nếp nhăn khó ủi trên quần áo. Mặt đế bằng gốm để trượt dễ dàng trên mọi loại vải và chống trầy xước. Ngoài ra, bàn ủi còn có chức năng Calc Clean đảm bảo hiệu suất ủi lâu bền, giúp công việc ủi quần áo mỗi ngày của bạn trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Số lần châm nước ít hơn với ngăn chứa nước lớn 220 ml giúp ủi nhiều quần áo hơn trong một lần châm.
Chức năng tia phun giúp tạo ra hơi nước đều đặn làm ẩm vải, làm cho việc ủi các nếp nhăn dễ dàng hơn.
Hơi phun liên tục lên đến 25g/phút giúp ủi thẳng các nếp nhăn tốt hơn.
Công suất lên tới 2000 W cho hơi phun mạnh và ổn định.
Hệ thống ngăn rỉ giọt của chúng tôi ngăn rò rỉ và tránh gây ra vết ố từ nước nhỏ giọt. Nhờ vậy, bạn có thể tự tin ủi dưới bất kỳ nhiệt độ nào.
Hơi phun tăng cường lên đến 100g giúp làm phẳng nhanh chóng các nếp nhăn khó ủi nhất.
Mặt đế bằng gốm lâu bền trượt êm ái trên mọi mặt vải, cộng thêm bề mặt chống dính, chống xước và dễ lau sạch.
Bàn ủi tự động tắt khi không sử dụng. Khi được đặt trong chân đế, nó sẽ tự tắt trong 8 phút. Khi được đặt ở mặt đế hoặc ở bên cạnh, bàn ủi sẽ tắt trong vòng 30 giây.
Bàn ủi hơi nước có thể sử dụng được với nước máy và nút trượt Xả cặn giúp dễ dàng loại bỏ cặn tích tụ ra khỏi bàn ủi. Để duy trì hiệu suất của bàn ủi hơi nước Philips, bạn nên sử dụng chức năng Xả cặn này mỗi tháng một lần khi dùng với nước máy.
Dễ sử dụng
Nguồn
Thông số kỹ thuật
Thiết kế
Dễ sử dụng
Bảo hành
Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng
Quản lý cặn
Kích thước và khối lượng
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