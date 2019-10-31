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    EasySpeed Bàn ủi hơi nước

    GC1756/20

    Overall rating / 5
    • Đánh giá
    1 Chứng nhận sản phẩm

    Dễ dàng và hiệu quả

    Bàn ủi EasySpeed cung cấp nhiều chế độ hơi phun khác nhau để ủi phẳng những nếp nhăn khó ủi trên quần áo. Mặt đế bằng gốm để trượt dễ dàng trên mọi loại vải và chống trầy xước. Ngoài ra, bàn ủi còn có chức năng Calc Clean đảm bảo hiệu suất ủi lâu bền, giúp công việc ủi quần áo mỗi ngày của bạn trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

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    EasySpeed Bàn ủi hơi nước

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    Dễ dàng và hiệu quả

    4 chế độ hơi phun cho hiệu quả ủi tốt hơn

    • Hơi phun tăng cường lên đến 100 g
    • Mặt đế bằng gốm
    • Chức năng ngăn rỉ giọt
    • Tự động ngắt điện
    Ngăn chứa nước 220 ml cho thời gian ủi lâu hơn

    Ngăn chứa nước 220 ml cho thời gian ủi lâu hơn

    Số lần châm nước ít hơn với ngăn chứa nước lớn 220 ml giúp ủi nhiều quần áo hơn trong một lần châm.

    Chức năng phun nước tích hợp đều đặn làm ẩm vải

    Chức năng phun nước tích hợp đều đặn làm ẩm vải

    Chức năng tia phun giúp tạo ra hơi nước đều đặn làm ẩm vải, làm cho việc ủi các nếp nhăn dễ dàng hơn.

    Hơi phun liên tục lên đến 25g/phút giúp ủi thẳng các nếp nhăn tốt hơn

    Hơi phun liên tục lên đến 25g/phút giúp ủi thẳng các nếp nhăn tốt hơn

    Hơi phun liên tục lên đến 25g/phút giúp ủi thẳng các nếp nhăn tốt hơn.

    Công suất lên tới 2000 W cho hơi phun mạnh và ổn định

    Công suất lên tới 2000 W cho hơi phun mạnh và ổn định

    Công suất lên tới 2000 W cho hơi phun mạnh và ổn định.

    Hệ thống ngăn rỉ giọt giữ cho vải không bị đốm trong khi ủi

    Hệ thống ngăn rỉ giọt giữ cho vải không bị đốm trong khi ủi

    Hệ thống ngăn rỉ giọt của chúng tôi ngăn rò rỉ và tránh gây ra vết ố từ nước nhỏ giọt. Nhờ vậy, bạn có thể tự tin ủi dưới bất kỳ nhiệt độ nào.

    Hơi phun tăng cường lên đến 100 g giúp làm phẳng dễ dàng các nếp nhăn khó ủi

    Hơi phun tăng cường lên đến 100 g giúp làm phẳng dễ dàng các nếp nhăn khó ủi

    Hơi phun tăng cường lên đến 100g giúp làm phẳng nhanh chóng các nếp nhăn khó ủi nhất.

    Mặt đế bằng gốm giúp trượt dễ dàng và chống trầy xước

    Mặt đế bằng gốm giúp trượt dễ dàng và chống trầy xước

    Mặt đế bằng gốm lâu bền trượt êm ái trên mọi mặt vải, cộng thêm bề mặt chống dính, chống xước và dễ lau sạch.

    Tính năng tự động tắt sẽ kích hoạt khi bàn ủi không được sử dụng

    Tính năng tự động tắt sẽ kích hoạt khi bàn ủi không được sử dụng

    Bàn ủi tự động tắt khi không sử dụng. Khi được đặt trong chân đế, nó sẽ tự tắt trong 8 phút. Khi được đặt ở mặt đế hoặc ở bên cạnh, bàn ủi sẽ tắt trong vòng 30 giây.

    Nút trượt Xả cặn đảm bảo hiệu suất ủi hơi nước lâu bền

    Nút trượt Xả cặn đảm bảo hiệu suất ủi hơi nước lâu bền

    Bàn ủi hơi nước có thể sử dụng được với nước máy và nút trượt Xả cặn giúp dễ dàng loại bỏ cặn tích tụ ra khỏi bàn ủi. Để duy trì hiệu suất của bàn ủi hơi nước Philips, bạn nên sử dụng chức năng Xả cặn này mỗi tháng một lần khi dùng với nước máy.

    Mặt đế lớn hơn cho diện tích ủi lớn hơn*

    Mặt đế lớn hơn cho diện tích ủi lớn hơn*

    Lỗ rộng hơn giúp châm nước dễ dàng*

    Lỗ rộng hơn giúp châm nước dễ dàng*

    Thông số kỹ thuật

    • Dễ sử dụng

      Chức năng ngăn rỉ giọt

    • Nguồn

      Chế độ bật (chế độ ECO)
      .

    • Thông số kỹ thuật

      Chiều dài dây
      1,9  m
      Thời gian làm nóng
      30 giây

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Xanh dương

    • Dễ sử dụng

      Dung tích ngăn chứa nước
      220  ml
      Mặt đế
      Gốm
      Tự động ngắt điện
      Đèn chỉ báo
      Tia phun

    • Bảo hành

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng

      Nguồn
      2000  W
      Hơi phun tăng cường
      Tối đa 100  g
      Hơi phun liên tục
      25  g/min
      Hơi phun ngang
      Nhiều chế độ hơi phun khác nhau

    • Quản lý cặn

      Xả cặn và vệ sinh
      Nút trượt xả cặn tích hợp

    • Kích thước và khối lượng

      Khối lượng bàn ủi
      0,75  kg

    Badge-D2C

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