GC1740/20
Dễ dàng và hiệu quả
Bàn ủi EasySpeed cung cấp nhiều chế độ hơi phun khác nhau để ủi phẳng những nếp nhăn khó ủi trên quần áo. Mặt đế chống dính để trượt dễ dàng trên mọi loại vải. Ngoài ra, bàn ủi còn có chức năng Calc Clean đảm bảo hiệu suất ủi lâu bền, giúp công việc ủi quần áo mỗi ngày của bạn trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Số lần châm nước ít hơn với ngăn chứa nước lớn 220 ml giúp ủi nhiều quần áo hơn trong một lần châm.
Hơi phun liên tục lên đến 25g/phút giúp ủi thẳng các nếp nhăn tốt hơn.
Chức năng tia phun giúp tạo ra hơi nước đều đặn làm ẩm vải, làm cho việc ủi các nếp nhăn dễ dàng hơn.
Công suất lên tới 2000 W cho hơi phun mạnh và ổn định.
Bàn ủi hơi nước có thể sử dụng được với nước máy và nút trượt Xả cặn giúp dễ dàng loại bỏ cặn tích tụ ra khỏi bàn ủi. Để duy trì hiệu suất của bàn ủi hơi nước Philips, bạn nên sử dụng chức năng Xả cặn này mỗi tháng một lần khi dùng với nước máy.
Mặt đế của bàn ủi Philips được phủ một lớp chống dính đặc biệt để có thể ủi dễ dàng trên tất cả các loại vải.
Đầu bàn ủi Philips giúp ủi chính xác nhờ 3 đặc điểm: mũi nhọn, rãnh nút và thiết kế mượt của mũi. Đầu chính xác gấp 3 lần cho phép bạn ủi đến những chỗ khó nhất, ví dụ như quanh nút áo hoặc giữa các nếp ly.
Nguồn
Технически спецификации
Функция за безопасност
Тегло и размери
Съвместимост
Издръжливост
Държава на произход
Енергийна ефективност
Thông số kỹ thuật
Thiết kế và hoàn thiện
Dễ sử dụng
Bảo hành
Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng
Quản lý cặn
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