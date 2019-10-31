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    EasySpeed Bàn ủi hơi nước

    GC1740/20

    Overall rating / 5
    • Đánh giá
    1 Chứng nhận sản phẩm

    Dễ dàng và hiệu quả

    Bàn ủi EasySpeed cung cấp nhiều chế độ hơi phun khác nhau để ủi phẳng những nếp nhăn khó ủi trên quần áo. Mặt đế chống dính để trượt dễ dàng trên mọi loại vải. Ngoài ra, bàn ủi còn có chức năng Calc Clean đảm bảo hiệu suất ủi lâu bền, giúp công việc ủi quần áo mỗi ngày của bạn trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

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    EasySpeed Bàn ủi hơi nước

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    Dễ dàng và hiệu quả

    4 chế độ hơi phun cho hiệu quả ủi tốt hơn

    • Hơi phun tăng cường lên đến 90g
    • Mặt đế chống dính
    • Chống cặn
    Ngăn chứa nước 220 ml cho thời gian ủi lâu hơn

    Ngăn chứa nước 220 ml cho thời gian ủi lâu hơn

    Số lần châm nước ít hơn với ngăn chứa nước lớn 220 ml giúp ủi nhiều quần áo hơn trong một lần châm.

    Hơi phun liên tục lên đến 25g/phút giúp ủi thẳng các nếp nhăn tốt hơn

    Hơi phun liên tục lên đến 25g/phút giúp ủi thẳng các nếp nhăn tốt hơn

    Hơi phun liên tục lên đến 25g/phút giúp ủi thẳng các nếp nhăn tốt hơn.

    Chức năng phun nước tích hợp đều đặn làm ẩm vải

    Chức năng phun nước tích hợp đều đặn làm ẩm vải

    Chức năng tia phun giúp tạo ra hơi nước đều đặn làm ẩm vải, làm cho việc ủi các nếp nhăn dễ dàng hơn.

    Công suất lên tới 2000 W cho hơi phun mạnh và ổn định

    Công suất lên tới 2000 W cho hơi phun mạnh và ổn định

    Công suất lên tới 2000 W cho hơi phun mạnh và ổn định.

    Nút trượt Xả cặn đảm bảo hiệu suất ủi hơi nước lâu bền

    Nút trượt Xả cặn đảm bảo hiệu suất ủi hơi nước lâu bền

    Bàn ủi hơi nước có thể sử dụng được với nước máy và nút trượt Xả cặn giúp dễ dàng loại bỏ cặn tích tụ ra khỏi bàn ủi. Để duy trì hiệu suất của bàn ủi hơi nước Philips, bạn nên sử dụng chức năng Xả cặn này mỗi tháng một lần khi dùng với nước máy.

    Lỗ rộng hơn giúp châm nước dễ dàng*

    Lỗ rộng hơn giúp châm nước dễ dàng*

    Mặt đế lớn hơn cho diện tích ủi lớn hơn*

    Mặt đế lớn hơn cho diện tích ủi lớn hơn*

    Mặt đế chống dính giúp ủi nhanh và dễ dàng trên mọi loại vải

    Mặt đế của bàn ủi Philips được phủ một lớp chống dính đặc biệt để có thể ủi dễ dàng trên tất cả các loại vải.

    Đầu ủi chính xác gấp 3 lần cho phép ủi đến những chỗ khó nhất

    Đầu bàn ủi Philips giúp ủi chính xác nhờ 3 đặc điểm: mũi nhọn, rãnh nút và thiết kế mượt của mũi. Đầu chính xác gấp 3 lần cho phép bạn ủi đến những chỗ khó nhất, ví dụ như quanh nút áo hoặc giữa các nếp ly.

    Thông số kỹ thuật

    • Nguồn

      Chế độ bật (chế độ ECO)
      .

    • Технически спецификации

      Xếp hạng hiệu quả năng lượng
      Клас А
      Nguồn
      1500 W
      Điện áp
      230 V
      Tần số
      50 Hz
      Số lượng trong gói
      1

    • Функция за безопасност

      Таймер за автоматично изключване
      Да
      Chứng nhận an toàn
      Да

    • Тегло и размери

      Chiều dài sản phẩm
      433 мм
      Chiều rộng sản phẩm
      246 мм
      Chiều cao sản phẩm
      372 мм
      Trọng lượng sản phẩm
      8 кг
      Chiều dài gói hàng
      491,5 мм
      Chiều rộng gói hàng
      287,5 мм
      Chiều cao gói hàng
      487 мм
      Trọng lượng gói hàng
      10 – 12,3 кг

    • Съвместимост

      Phụ kiện đi kèm 1
      Туба със смазка
      Phụ kiện đi kèm 2
      Мерителна лъжица
      Phụ kiện đi kèm 3
      Тестова лента за твърдост на водата
      Включени аксесоари 4
      Филтър AquaClean
      Включени аксесоари 5
      Капак за съхранение LatteGo
      Phụ kiện liên quan 1
      Таблетки за обезмасляване
      Phụ kiện liên quan 2
      Препарат за премахване на накип от машини за еспресо
      Phụ kiện liên quan 3
      Четка за почистване
      Phụ kiện liên quan 4
      Смазка за блока за приготвяне Philips

    • Издръжливост

      Hướng dẫn sử dụng
      > 75% рециклирана хартия
      Đóng gói
      > 95% рециклирани материали

    • Държава на произход

      Sản xuất tại
      Румъния

    • Енергийна ефективност

      Консумация на енергия в режим "в готовност"
      0,2 W
      Консумирана мощност в режим изключено
      няма данни
      Консумация на енергия в режим "в готовност" в мрежа
      няма данни
      Период преди автоматично превключване към режим на готовност
      30 мин
      Стандарт за измерване
      EN 50564:2011

    • Thông số kỹ thuật

      Chiều dài dây
      1,9  m
      Thời gian làm nóng
      30 giây

    • Thiết kế và hoàn thiện

      Màu sắc
      Xanh dương nhạt

    • Dễ sử dụng

      Dung tích ngăn chứa nước
      220  ml
      Mặt đế
      Chống dính
      Tia phun

    • Bảo hành

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng

      Nguồn
      2000  W
      Hơi phun tăng cường
      90  g
      Hơi phun liên tục
      25  g/min
      Nhiều chế độ hơi phun khác nhau

    • Quản lý cặn

      Xả cặn và vệ sinh
      Nút trượt xả cặn tích hợp

    Badge-D2C

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