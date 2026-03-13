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Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Bàn ủi hơi nước
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GC1430/20
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EU Declaration of conformity Philips Steam iron GC1430/20 - English (US)
Important Information Manual Philips Steam iron
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Làm cách nào để tẩy cặn Bàn ủi hơi nước Philips?