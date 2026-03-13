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Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Featherlight Plus Bàn ủi hơi nước với mặt đế chống dính
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GC1426/79
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EU Declaration of conformity Philips Featherlight Plus Steam iron with non-stick soleplate GC1426/79 - English (US)
Important Information Manual Philips FeatherLight Steam iron
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Làm cách nào để tẩy cặn Bàn ủi hơi nước Philips?