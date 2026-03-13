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Featherlight Plus Bàn ủi hơi nước với mặt đế chống dính

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Featherlight PlusBàn ủi hơi nước với mặt đế chống dính

GC1426/79

Featherlight Plus Bàn ủi hơi nước với mặt đế chống dính

Ngừng sản xuất

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Hướng dẫn và tài liệu

EU Declaration of conformity Philips Featherlight Plus Steam iron with non-stick soleplate GC1426/79 - English (US)

  • PDF tệp, 945.8 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips FeatherLight Steam iron

  • PDF tệp, 799.4 kB
  • 13 March 2026

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