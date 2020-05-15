Bộ lọc 3 trong 1 để đạt được hiệu suất như mới sử dụng lần đầu

Hệ thống lọc 3 lớp với NanoProtect HEPA, bộ lọc than hoạt tính và bộ tiền lọc đảm bảo bạn được bảo vệ trước vi khuẩn, phấn hoa, bụi, PM2.5, lông thú cưng và khí.