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Bộ lọc 3 trong 1 để đạt được hiệu suất như mới sử dụng lần đầu
Bộ lọc Philips chính hãng hoàn toàn phù hợp
Tuổi thọ lên tới 36 tháng
HEPA+Than hoạt tính+Bộ tiền lọc
Lọc 99,97% @ 0,003μm
Lọc khí độc và mùi hôi
Thiết kế hoàn toàn phù hợp để có hiệu suất cao liên tục
Bộ lọc Philips chính hãng được thiết kế cùng với chính thiết bị để lắp vừa vặn hoàn hảo, đảm bảo thiết bị hoạt động trơn tru liên tục.
Bộ lọc Philips đảm bảo thiết bị của bạn hoạt động hiệu quả
Bộ lọc không khí của Philips phải trải qua một loạt các cuộc thử nghiệm bắt buộc và nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng. Chúng được trải qua các cuộc thử nghiệm tuổi thọ và độ bền nghiêm ngặt, để hoạt động liên tục 24/7. Bộ lọc của chúng tôi được thiết kế để mang lại hiệu suất tốt nhất cho máy lọc Philips của bạn cho đến ngày cuối cùng của tuổi thọ bộ lọc.
3 bộ lọc trong 1 mang lại sự tiện lợi và hiệu suất vượt trội
Bộ lọc 3 trong 1 hình trụ kết hợp ba lớp lọc để giữ cho thiết bị của bạn hoạt động như ngày đầu. (6) Than hoạt tính, HEPA và bộ tiền lọc của chúng tôi là sự kết hợp tối ưu giúp loại bỏ các chất ô nhiễm, vi-rút, chất gây dị ứng và vi khuẩn. Để đảm bảo bạn được hít thở không khí sạch hơn, chúng tôi khuyên bạn nên thay cả ba bộ lọc cùng một lúc.
Thời gian sử dụng lên đến 36 tháng
Bộ lọc tích hợp 3 trong 1 của Philips cung cấp khả năng bảo vệ nhất quán và đảm bảo khả năng lọc tối ưu lên đến 36 tháng. (1)
Loại bỏ vi-rút lên đến 99,9%
Máy lọc loại bỏ giọt khí dung có thể chứa vi-rút hô hấp. Được thử nghiệm độc lập để loại bỏ tới 99,9% vi-rút và giọt khí dung có trong không khí. Cũng được thử nghiệm đối với vi-rút corona (8).
Thường xuyên vệ sinh bộ tiền lọc
Để có được hiệu suất lọc tối ưu, hãy thường xuyên làm sạch bộ tiền lọc bằng cách hút bụi.
Kết nối với thiết bị và giám sát thông qua ứng dụng
Theo dõi tuổi thọ và trạng thái bộ lọc của bạn mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng CleanHome+ (2). Nhận thông báo khi đã đến lúc thay bộ lọc của bạn và dễ dàng đặt phụ kiện thay thế trực tiếp thông qua ứng dụng (3).
Hiệu suất vượt trội
Bộ lọc 3 lớp với NanoProtect HEPA, than hoạt tính và bộ tiền lọc đảm bảo bạn được bảo vệ khỏi vi khuẩn, phấn hoa, bụi, PM2.5, lông thú cưng và khí độc. Công nghệ NanoProtect HEPA không chỉ bắt giữ các chất ô nhiễm mà còn sử dụng hấp thu tĩnh điện đặc biệt để hút chúng, cho phép lọc không khí nhanh hơn so với bộ lọc HEPA H13 được sử dụng trong y tế. (5)
Làm theo Chỉ báo trạng thái bộ lọc thông minh trên thiết bị của bạn
Thiết bị Philips sẽ thông báo cho bạn khi nào cần vệ sinh bộ tiền lọc và khi nào cần thay bộ lọc. Quá trình này mất chưa đầy một phút. Bạn sẽ không mất thời gian để bảo trì thiết bị và đảm bảo bạn luôn được hít thở không khí sạch và trong lành.
Thông số kỹ thuật
Технически спецификации
Xếp hạng hiệu quả năng lượng
Клас А
Nguồn
1500 W
Điện áp
230 V
Tần số
50 Hz
Số lượng trong gói
1
Функция за безопасност
Таймер за автоматично изключване
Да
Сертификат за безопасност
Да
Тегло и размери
Chiều dài sản phẩm
433 мм
Chiều rộng sản phẩm
246 мм
Chiều cao sản phẩm
371 мм
Trọng lượng Sản phẩm
8 кг
Chiều dài gói hàng
491,5 мм
Chiều rộng gói hàng
287,5 мм
Chiều cao gói hàng
487 мм
Trọng lượng gói hàng
10 – 12,5 кг
Съвместимост
Phụ kiện đi kèm 1
Туба със смазка
Phụ kiện đi kèm 2
Мерителна лъжица
Phụ kiện đi kèm 3
Тестова лента за твърдост на водата
Phụ kiện liên quan 1
Таблетки за обезмасляване
Phụ kiện liên quan 2
Препарат за премахване на накип от машини за еспресо
Phụ kiện liên quan 3
Четка за почистване
Phụ kiện liên quan 4
Смазка за блока за приготвяне Philips
Включени аксесоари 4
LatteGo
Издръжливост
Hướng dẫn sử dụng
> 75% рециклирана хартия
Đóng gói
> 95% рециклирани материали
Държава на произход
Sản xuất tại
Румъния
Енергийна ефективност
Консумация на енергия в режим "в готовност"
0,2 W
Консумирана мощност в режим изключено
няма данни
Консумация на енергия в режим "в готовност" в мрежа
няма данни
Период преди автоматично превключване към режим на готовност
(1) Thời gian sử dụng đề xuất được tính toán dựa trên thời gian sử dụng trung bình của người dùng Philips và dữ liệu về mức độ ô nhiễm ngoài trời ở đô thị của WHO. Tuổi thọ thực tế sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường và tần suất sử dụng.
(2) Chỉ áp dụng cho một số mẫu máy có kết nối được chọn
(3) Chỉ áp dụng ở những quốc gia có cửa hàng Philips
(4) Vật liệu bộ lọc NanoProtect HEPA cung cấp lực cản dòng khí thấp hơn so với vật liệu từ bộ lọc HEPA H13, cho phép máy lọc không khí Philips có NanoProtect mang lại Tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) cao hơn so với bộ lọc HEPA H13 được chứng nhận có kích thước tương đương
(5) Từ không khí đi qua bộ lọc, được kiểm tra với hạt khí dung NaCl bởi iUTA theo tiêu chuẩn DIN71460-1.
(6) Nhóm nhỏ bộ lọc được sử dụng với máy lọc Philips AC1711 hoặc 1715
(7) Thử nghiệm giảm tỷ lệ vi khuẩn do Airmid Health group Ltd. tiến hành, đã thử nghiệm trong một buồng thử nghiệm 28,5m³ bị nhiễm cúm A(H1N1) trong không khí.
(8) Thử nghiệm giảm tỷ lệ vi khuẩn tại phòng thí nghiệm bên ngoài, trong buồng thử nghiệm bị ô nhiễm bởi các giọt khí dung có vi-rút corona gia cầm (IBV), với bộ lọc Philips HEPA NanoProtect.