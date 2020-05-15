Series 1000 Bộ lọc Nano Protect
Làm sạch không khí thông minh
Bộ lọc cacbon hoạt tính cấu trúc tổ ong mang đến hiệu quả lọc hiệu quả TVOC (Tổng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) và mùi.
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Series 1000 Bộ lọc Nano Protect
Làm sạch không khí thông minh Giảm TVOC và mùi Tuổi thọ dài tới 12 tháng
Diện tích hấp thụ than hoạt tính khi mở ra tương đương với khoảng sân bóng đá 43, mang lại khả năng bảo vệ liên tục và tuổi thọ lên đến 12 tháng.
Giảm TVOC và khử mùi hiệu quả
Than hoạt tính cấu trúc tổ ong được chế tạo với mục đích loại bỏ hiệu quả nhiều loại khí khác nhau: bao gồm cả TVOC có hại và mùi hôi.
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Технически спецификации
Xếp hạng hiệu quả năng lượng
Клас А Nguồn
1500 W Điện áp
230 V Tần số
50 Hz Số lượng trong gói
1
Функция за безопасност
Таймер за автоматично изключване
Да Сертификат за безопасност
Да
Тегло и размери
Chiều dài sản phẩm
433 мм Chiều rộng sản phẩm
246 мм Chiều cao sản phẩm
371 мм Trọng lượng Sản phẩm
7,5 кг Chiều dài gói hàng
491,5 мм Chiều rộng gói hàng
287,5 мм Chiều cao gói hàng
487 мм Trọng lượng gói hàng
10 – 12,3 кг
Съвместимост
Phụ kiện đi kèm 2
Мерителна лъжица Phụ kiện đi kèm 3
Тестова лента за твърдост на водата Phụ kiện liên quan 1
Таблетки за обезмасляване Phụ kiện liên quan 2
Препарат за премахване на накип от машини за еспресо Phụ kiện liên quan 3
Четка за почистване Phụ kiện liên quan 4
Смазка за блока за приготвяне Philips
Издръжливост
Hướng dẫn sử dụng
> 75% рециклирана хартия Đóng gói
> 95% рециклирани материали
Държава на произход
Sản xuất tại
Румъния
Енергийна ефективност
Консумация на енергия в режим "в готовност"
0,2 W Консумирана мощност в режим изключено
няма данни Консумация на енергия в режим "в готовност" в мрежа
няма данни Период преди автоматично превключване към режим на готовност
30 мин Стандарт за измерване
EN 50564:2011
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