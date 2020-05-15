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  • Làm sạch không khí thông minh Làm sạch không khí thông minh Làm sạch không khí thông minh

    Series 1000 Bộ lọc Nano Protect

    FY1413/30

    Làm sạch không khí thông minh

    Bộ lọc cacbon hoạt tính cấu trúc tổ ong mang đến hiệu quả lọc hiệu quả TVOC (Tổng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) và mùi.

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    Series 1000 Bộ lọc Nano Protect

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    Làm sạch không khí thông minh

    Giảm TVOC và mùi

    • Giảm TVOC*
    • Giảm mùi hôi
    Tuổi thọ dài tới 12 tháng

    Tuổi thọ dài tới 12 tháng

    Diện tích hấp thụ than hoạt tính khi mở ra tương đương với khoảng sân bóng đá 43, mang lại khả năng bảo vệ liên tục và tuổi thọ lên đến 12 tháng.

    Giảm TVOC và khử mùi hiệu quả

    Giảm TVOC và khử mùi hiệu quả

    Than hoạt tính cấu trúc tổ ong được chế tạo với mục đích loại bỏ hiệu quả nhiều loại khí khác nhau: bao gồm cả TVOC có hại và mùi hôi.

    Thông số kỹ thuật

    • Технически спецификации

      Xếp hạng hiệu quả năng lượng
      Клас А
      Nguồn
      1500 W
      Điện áp
      230 V
      Tần số
      50 Hz
      Số lượng trong gói
      1

    • Функция за безопасност

      Таймер за автоматично изключване
      Да
      Сертификат за безопасност
      Да

    • Тегло и размери

      Chiều dài sản phẩm
      433 мм
      Chiều rộng sản phẩm
      246 мм
      Chiều cao sản phẩm
      371 мм
      Trọng lượng Sản phẩm
      7,5 кг
      Chiều dài gói hàng
      491,5 мм
      Chiều rộng gói hàng
      287,5 мм
      Chiều cao gói hàng
      487 мм
      Trọng lượng gói hàng
      10 – 12,3 кг

    • Съвместимост

      Phụ kiện đi kèm 2
      Мерителна лъжица
      Phụ kiện đi kèm 3
      Тестова лента за твърдост на водата
      Phụ kiện liên quan 1
      Таблетки за обезмасляване
      Phụ kiện liên quan 2
      Препарат за премахване на накип от машини за еспресо
      Phụ kiện liên quan 3
      Четка за почистване
      Phụ kiện liên quan 4
      Смазка за блока за приготвяне Philips

    • Издръжливост

      Hướng dẫn sử dụng
      > 75% рециклирана хартия
      Đóng gói
      > 95% рециклирани материали

    • Държава на произход

      Sản xuất tại
      Румъния

    • Енергийна ефективност

      Консумация на енергия в режим "в готовност"
      0,2 W
      Консумирана мощност в режим изключено
      няма данни
      Консумация на енергия в режим "в готовност" в мрежа
      няма данни
      Период преди автоматично превключване към режим на готовност
      30 мин
      Стандарт за измерване
      EN 50564:2011

    Badge-D2C

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