Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Bộ lọc thay thế chính hãng Bộ lọc Nano Protect Series 2
Bộ lọc Philips đảm bảo thiết bị của bạn hoạt động hiệu quả
Bộ lọc không khí của Philips phải trải qua một loạt các cuộc thử nghiệm bắt buộc và nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng. Chúng được trải qua các cuộc thử nghiệm tuổi thọ và độ bền nghiêm ngặt, để hoạt động liên tục 24/7. Bộ lọc của chúng tôi được thiết kế để mang lại hiệu suất tốt nhất cho máy lọc Philips của bạn cho đến ngày cuối cùng của tuổi thọ bộ lọc.
Bộ lọc NanoProtect HEPA lọc sạch không khí nhanh hơn H13 (4)
Các sợi có lực cản không khí thấp của bộ lọc NanoProtect HEPA giúp tối đa hóa luồng không khí. Hấp thu tĩnh điện hút các hạt bụi nhỏ tới 0,003 micron với hiệu suất 99,98%, cho phép bộ lọc làm sạch không khí nhanh hơn bộ lọc HEPA H13 được sử dụng trong y tế (4)
Loại bỏ vi-rút lên đến 99,9%
Máy lọc loại bỏ giọt khí dung có thể chứa vi-rút hô hấp. Được thử nghiệm độc lập để loại bỏ tới 99,9% vi-rút và giọt khí dung có trong không khí. Cũng được thử nghiệm đối với vi-rút corona (8).
Làm theo Chỉ báo trạng thái bộ lọc thông minh trên thiết bị của bạn
Thiết bị Philips sẽ thông báo cho bạn khi nào cần vệ sinh bộ tiền lọc và khi nào cần thay bộ lọc. Quá trình này mất chưa đầy một phút. Bạn sẽ không mất thời gian để bảo trì thiết bị và đảm bảo bạn luôn được hít thở không khí sạch và trong lành.
Thiết kế hoàn toàn phù hợp để có hiệu suất cao liên tục
Bộ lọc Philips chính hãng được thiết kế cùng với chính thiết bị để lắp vừa vặn hoàn hảo, đảm bảo thiết bị hoạt động trơn tru liên tục.
Thời gian sử dụng lên đến 24 tháng
Bộ lọc tích hợp NanoProtect HEPA của Philips cung cấp khả năng bảo vệ nhất quán và đảm bảo khả năng lọc tối ưu lên đến 2 năm. (1)
(1) Thời gian sử dụng đề xuất được tính toán dựa trên thời gian sử dụng trung bình của người dùng Philips và dữ liệu về mức độ ô nhiễm ngoài trời ở đô thị của WHO. Tuổi thọ thực tế sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường và tần suất sử dụng.
(2) Chỉ áp dụng cho một số mẫu máy có kết nối được chọn
(3) Chỉ áp dụng ở những quốc gia có cửa hàng Philips
(4) Vật liệu bộ lọc NanoProtect HEPA cung cấp lực cản dòng khí thấp hơn so với vật liệu từ bộ lọc HEPA H13, cho phép máy lọc không khí Philips có NanoProtect mang lại Tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) cao hơn so với bộ lọc HEPA H13 được chứng nhận có kích thước tương đương
(5) Từ không khí đi qua bộ lọc, được kiểm tra với hạt khí dung NaCl bởi iUTA theo tiêu chuẩn DIN71460-1.
(6) Nhóm nhỏ bộ lọc được sử dụng với máy lọc Philips AC1711 hoặc 1715
(7) Thử nghiệm giảm tỷ lệ vi khuẩn do Airmid Health group Ltd. tiến hành, đã thử nghiệm trong một buồng thử nghiệm 28,5m³ bị nhiễm cúm A(H1N1) trong không khí.
(8) Thử nghiệm giảm tỷ lệ vi khuẩn tại phòng thí nghiệm bên ngoài, trong buồng thử nghiệm bị ô nhiễm bởi các giọt khí dung có vi-rút corona gia cầm (IBV), với bộ lọc Philips HEPA NanoProtect.