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        Ổ USB flash

        FM64FD170E/00

        Dễ sử dụng, cắm vào và hoạt động!

        Thiết bị cắm vào là hoạt động, thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Ổ USB flash nhiều màu sắc của Philips phiên bản MOTION giúp công việc lưu trữ và chia sẻ tệp, ảnh và nhạc hàng ngày trở nên dễ dàng, đồng thời giá cả cũng phù hơp.

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        Hoán đổi tệp trong nháy mắt!

        Dễ sử dụng, cắm vào và hoạt động!

        • 64GB

        • Motion Edition 2.0

        • Gói 3 sản phẩm

        Thiết kế màu sắc hợp thời trang

        Chọn màu sắc hợp thời trang của bạn; màu hồng jelly, màu tía cực tím, màu xanh lục apxin hoặc màu xanh dương tia điện tạo nên sự vui vẻ cho công việc lưu trữ và chia sẻ dữ liệu hàng ngày và tăng sự vui nhộn

        Chỉ báo hoạt động sáng lên khi sao chép tệp

        Đèn báo LED cho bạn biết ổ đĩa đã được kết nối và hoạt động đúng cách và nhấp nháy nhanh hơn khi sao chép tệp qua lại với bộ nhớ.

        Thẻ USB hợp thời trang nhờ thiết kế đầy màu sắc

        Chọn màu sắc hợp thời trang của bạn; màu vàng hoàng yến, màu hồng jelly, màu tía cực tím, màu xanh lục apxin, màu xanh dương tia điện hoặc màu da cam bình minh tạo nên sự vui vẻ cho công việc lưu trữ và chia sẻ dữ liệu hàng ngày và tăng sự vui nhộn

        Thông số kỹ thuật

        Hướng dẫn và tài liệu

        Tờ rơi thương mại được bản địa hóa

        • PDF tệp, 81.2 kB
        • 21 July 2026

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