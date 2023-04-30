Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
FM64FD05E/00
Dễ sử dụng, cắm vào và hoạt động!
Thiết bị cắm vào là hoạt động, thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Ổ USB flash nhiều màu sắc của Philips phiên bản VIVID giúp công việc lưu trữ và chia sẻ tệp, ảnh và nhạc hàng ngày trở nên dễ dàng, đồng thời giá cả cũng phù hơp.
64GB
Phiên bản Vivid 2.0
Gói 3 sản phẩm
Dung lượng 64GB hữu ích cho phép bạn trao đổi, chia sẻ và lưu nhiều tệp hơn hoặc các tệp lớn hơn qua cổng USB của PC hoặc máy tính xách tay của bạn.
Tốc độ truyền dữ liệu tốc độ cao giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi phiền phức khi bạn đang sao chép các tệp đa phương tiện lớn vào hoặc từ đĩa cứng của máy tính.
Đèn báo LED cho bạn biết ổ đĩa đã được kết nối và hoạt động đúng cách và nhấp nháy nhanh hơn khi sao chép tệp qua lại với bộ nhớ.