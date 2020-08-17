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SSD

FM51FD75B/00

Dễ sử dụng, cắm vào và hoạt động!

Thiết bị cắm vào là hoạt động, thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Ổ USB flash nhiều màu sắc của Philips phiên bản SNOW giúp công việc lưu trữ và chia sẻ tệp, ảnh và nhạc hàng ngày trở nên dễ dàng, đồng thời giá cả cũng phù hơp.

Xem tất cả lợi ích

Hoán đổi tệp trong nháy mắt!

Dễ sử dụng, cắm vào và hoạt động!

  • 512GB

  • Snow Edition 3.0

Truyền dữ liệu nhanh với USB 3.0 tốc độ cao

Tốc độ truyền dữ liệu cao giảm đáng kể thời gian đợi phiền toái khi sao chép các tệp đa phương tiện lớn qua lại với ổ cứng của máy tính.

Dung lượng lưu trữ 512GB cho các tệp dữ liệu lớn

Dung lượng 512GB hữu ích cho phép bạn trao đổi, chia sẻ và lưu nhiều tệp hơn hoặc các tệp lớn hơn qua cổng USB của PC hoặc máy tính xách tay của bạn.

Thẻ USB hợp thời trang nhờ thiết kế đầy màu sắc

Chọn màu sắc hợp thời trang của bạn; màu vàng hoàng yến, màu hồng jelly, màu tía cực tím, màu xanh lục apxin, màu xanh dương tia điện hoặc màu da cam bình minh tạo nên sự vui vẻ cho công việc lưu trữ và chia sẻ dữ liệu hàng ngày và tăng sự vui nhộn

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