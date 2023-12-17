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        SSD

        FM50SM140B/00

        Dễ sử dụng, cắm vào và hoạt động!

        Thiết bị cắm vào là hoạt động, thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Ổ SSD - SATA III 2,5" bên trong của Philips giúp việc lưu trữ và chia sẻ các tệp, ảnh và nhạc hằng ngày của bạn trở nên dễ dàng hơn với giá cả phải chăng.

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        Hoán đổi tệp trong nháy mắt!

        Dễ sử dụng, cắm vào và hoạt động!

        • 500 GB

        • Ổ cứng thể rắn

        SSD truyền dữ liệu cực nhanh

        Tốc độ truyền dữ liệu tốc độ cao của ổ cứng thể rắn Philips giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi phiền phức khi bạn đang sao chép các tệp đa phương tiện lớn vào hoặc từ đĩa cứng của máy tính.

        Thông số kỹ thuật

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