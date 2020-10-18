Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
FM32FD180D/00
Nhỏ, nhẹ, để dùng được bất cứ nơi đâu
Thiết bị cắm vào là hoạt động, thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Ổ USB flash nhiều màu sắc của Philips phiên bản STAR giúp công việc lưu trữ và chia sẻ tệp, ảnh và nhạc hàng ngày trở nên dễ dàng, đồng thời giá cả cũng phù hơp.
32GB
Star Edition 2.0
Gói 2 sản phẩm
Đèn báo LED cho bạn biết ổ đĩa đã được kết nối và hoạt động đúng cách và nhấp nháy nhanh hơn khi sao chép tệp qua lại với bộ nhớ.
Bạn sẽ không bị mất nắp nữa! Nắp bảo vệ được tích hợp vào thiết kế sản phẩm, vì vậy nắp sẽ luôn gắn vào thẻ USB. Để sử dụng, bạn chỉ cần xoay nắp về phía sau, cắm thẻ vào và hoạt động.
Vạch đánh dấu và hàng răng cưa trên bao bì cho bạn thấy cách tốt nhất để mở bao bì và lấy thẻ USB thật nhanh và dễ dàng.