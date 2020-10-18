Nắp bảo vệ tạo sự thuận tiện cho bạn

Bạn sẽ không bị mất nắp nữa! Nắp bảo vệ được tích hợp vào thiết kế sản phẩm, vì vậy nắp sẽ luôn gắn vào thẻ USB. Để sử dụng, bạn chỉ cần xoay nắp về phía sau, cắm thẻ vào và hoạt động.