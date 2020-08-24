Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
FM32FD170D/00
Nhỏ, nhẹ, để dùng được bất cứ nơi đâu
Thiết bị cắm vào là hoạt động, thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Ổ USB flash nhiều màu sắc của Philips phiên bản MOTION giúp công việc lưu trữ và chia sẻ tệp, ảnh và nhạc hàng ngày trở nên dễ dàng, đồng thời giá cả cũng phù hơp.
32GB
Motion Edition 2.0
Gói 2 sản phẩm
Tốc độ truyền dữ liệu tốc độ cao giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi phiền phức khi bạn đang sao chép các tệp đa phương tiện lớn vào hoặc từ đĩa cứng của máy tính.
Vạch đánh dấu và hàng răng cưa trên bao bì cho bạn thấy cách tốt nhất để mở bao bì và lấy thẻ USB thật nhanh và dễ dàng.
Chọn màu sắc hợp thời trang của bạn; màu hồng jelly, màu tía cực tím, màu xanh lục apxin hoặc màu xanh dương tia điện tạo nên sự vui vẻ cho công việc lưu trữ và chia sẻ dữ liệu hàng ngày và tăng sự vui nhộn
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