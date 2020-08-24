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        Ổ USB flash

        FM32FD170B/00

        Nhỏ, nhẹ, để dùng được bất cứ nơi đâu

        Thiết bị cắm vào là hoạt động, thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Ổ USB flash nhiều màu sắc của Philips phiên bản MOTION giúp công việc lưu trữ và chia sẻ tệp, ảnh và nhạc hàng ngày trở nên dễ dàng, đồng thời giá cả cũng phù hơp.

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        Nhỏ, nhẹ, để dùng được bất cứ nơi đâu

        • 32GB

        • Motion Edition 2.0

        Mở dễ dàng và bao bì thân thiện với người dùng

        Vạch đánh dấu và hàng răng cưa trên bao bì cho bạn thấy cách tốt nhất để mở bao bì và lấy thẻ USB thật nhanh và dễ dàng.

        Thiết kế màu sắc hợp thời trang

        Chọn màu sắc hợp thời trang của bạn; màu hồng jelly, màu tía cực tím, màu xanh lục apxin hoặc màu xanh dương tia điện tạo nên sự vui vẻ cho công việc lưu trữ và chia sẻ dữ liệu hàng ngày và tăng sự vui nhộn

        Chỉ báo hoạt động sáng lên khi sao chép tệp

        Đèn báo LED cho bạn biết ổ đĩa đã được kết nối và hoạt động đúng cách và nhấp nháy nhanh hơn khi sao chép tệp qua lại với bộ nhớ.

        Thông số kỹ thuật

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