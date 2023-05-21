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        Ổ USB flash

        FM32FD06G/00

        Dễ sử dụng, cắm vào và hoạt động!

        Thiết bị cắm vào là hoạt động, thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Ổ USB flash nhiều màu sắc của Philips phiên bản VIVID giúp công việc lưu trữ và chia sẻ tệp, ảnh và nhạc hàng ngày trở nên dễ dàng, đồng thời giá cả cũng phù hơp.

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        Hoán đổi tệp trong nháy mắt!

        Dễ sử dụng, cắm vào và hoạt động!

        • 32GB

        • Phiên bản Vivid 2.0

        • Gói 5 sản phẩm

        Dung lượng lưu trữ 32GB cho các tệp dữ liệu lớn

        Dung lượng 32GB hữu ích cho phép bạn trao đổi, chia sẻ và lưu nhiều tệp hơn hoặc các tệp lớn hơn qua cổng USB của PC hoặc máy tính xách tay của bạn.

        Truyền dữ liệu nhanh với USB 2.0 tốc độ cao

        Tốc độ truyền dữ liệu tốc độ cao giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi phiền phức khi bạn đang sao chép các tệp đa phương tiện lớn vào hoặc từ đĩa cứng của máy tính.

        Thẻ USB hợp thời trang nhờ thiết kế đầy màu sắc

        Chọn màu sắc hợp thời trang của bạn; màu vàng hoàng yến, màu hồng jelly, màu tía cực tím, màu xanh lục apxin, màu xanh dương tia điện hoặc màu da cam bình minh tạo nên sự vui vẻ cho công việc lưu trữ và chia sẻ dữ liệu hàng ngày và tăng sự vui nhộn

        Thông số kỹ thuật

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