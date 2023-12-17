Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
FM25SS110B/00
Dễ sử dụng, cắm vào và hoạt động!
Thiết bị cắm vào là hoạt động, thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Ổ SSD - SATA III 2,5" bên trong của Philips giúp việc lưu trữ và chia sẻ các tệp, ảnh và nhạc hằng ngày của bạn trở nên dễ dàng hơn với giá cả phải chăng.
250 GB
Ổ cứng thể rắn
Tốc độ truyền dữ liệu tốc độ cao của ổ cứng thể rắn Philips giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi phiền phức khi bạn đang sao chép các tệp đa phương tiện lớn vào hoặc từ đĩa cứng của máy tính.
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