Dễ sử dụng, cắm vào và hoạt động!

Thiết bị cắm vào là hoạt động, thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Ổ SSD - SATA III 2,5" bên trong của Philips giúp việc lưu trữ và chia sẻ các tệp, ảnh và nhạc hằng ngày của bạn trở nên dễ dàng hơn với giá cả phải chăng.