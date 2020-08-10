Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
FM25SS050P/00
Dễ sử dụng, cắm vào và hoạt động!
Thiết bị cắm vào là hoạt động, thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Philips SSD giúp công việc lưu trữ và chia sẻ tệp, ảnh và nhạc hàng ngày trở nên dễ dàng, đồng thời giá cả cũng phù hơp.
256GB
Ổ cứng thể rắn
Với tính năng đồng bộ hóa tất cả các tệp trên máy tính PC, bạn có thể truy cập và làm việc với tài liệu của mình ở mọi nơi với chỉ vài lần bấm chuột.
Tiết kiệm vùng đĩa tự do bằng cách tự động nén tất cả các tệp do bạn đưa vào ổ đĩa flash USB
Vạch đánh dấu và hàng răng cưa trên bao bì cho bạn thấy cách tốt nhất để mở bao bì và lấy thẻ USB thật nhanh và dễ dàng.
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