Đồng bộ hóa tệp giữa PC hoàn chỉnh và UFD

Với tính năng đồng bộ hóa tất cả các tệp trên máy tính PC, bạn có thể truy cập và làm việc với tài liệu của mình ở mọi nơi với chỉ vài lần bấm chuột.