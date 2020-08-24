Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
FM25SM130B/00
Dễ sử dụng, cắm vào và hoạt động!
Thiết bị cắm vào là hoạt động, thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Philips SSD giúp công việc lưu trữ và chia sẻ tệp, ảnh và nhạc hàng ngày trở nên dễ dàng, đồng thời giá cả cũng phù hơp.
256GB
Ổ cứng thể rắn
Chọn màu sắc hợp thời trang của bạn; màu vàng hoàng yến, màu hồng jelly, màu tía cực tím, màu xanh lục apxin, màu xanh dương tia điện hoặc màu da cam bình minh tạo nên sự vui vẻ cho công việc lưu trữ và chia sẻ dữ liệu hàng ngày và tăng sự vui nhộn
Tốc độ truyền dữ liệu tốc độ cao giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi phiền phức khi bạn đang sao chép các tệp đa phương tiện lớn vào hoặc từ đĩa cứng của máy tính.
Dung lượng 256GB hữu ích cho phép bạn trao đổi, chia sẻ và lưu nhiều tệp hơn hoặc các tệp lớn hơn qua cổng USB của PC hoặc máy tính xách tay của bạn.
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