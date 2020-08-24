Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
FM16FD175B/00
Dễ sử dụng, cắm vào và hoạt động!
Thiết bị cắm vào là hoạt động, thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Ổ USB flash nhiều màu sắc của Philips phiên bản MOTION giúp công việc lưu trữ và chia sẻ tệp, ảnh và nhạc hàng ngày trở nên dễ dàng, đồng thời giá cả cũng phù hơp.
16GB
Motion Edition 3.2
Dung lượng 16GB hữu ích cho phép bạn trao đổi và chia sẻ nhiều tệp hơn hoặc các tệp lớn hơn qua cổng USB của PC hoặc máy tính xách tay của bạn.
Chọn màu sắc hợp thời trang của bạn; màu vàng hoàng yến, màu hồng jelly, màu tía cực tím, màu xanh lục apxin, màu xanh dương tia điện hoặc màu da cam bình minh tạo nên sự vui vẻ cho công việc lưu trữ và chia sẻ dữ liệu hàng ngày và tăng sự vui nhộn
Vạch đánh dấu và hàng răng cưa trên bao bì cho bạn thấy cách tốt nhất để mở bao bì và lấy thẻ USB thật nhanh và dễ dàng.