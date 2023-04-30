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Ổ USB flash

FM16FD05D/00

Dễ sử dụng, cắm vào và hoạt động!

Thiết bị cắm vào là hoạt động, thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Ổ USB flash nhiều màu sắc của Philips phiên bản Snow giúp công việc lưu trữ và chia sẻ tệp, ảnh và nhạc hàng ngày trở nên dễ dàng, đồng thời giá cả cũng phù hơp.

Xem tất cả lợi ích

Hoán đổi tệp trong nháy mắt!

Dễ sử dụng, cắm vào và hoạt động!

  • 16GB

  • Phiên bản Vivid 2.0

  • Gói 2 sản phẩm

Truyền dữ liệu nhanh với USB 2.0 tốc độ cao

Tốc độ truyền dữ liệu tốc độ cao giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi phiền phức khi bạn đang sao chép các tệp đa phương tiện lớn vào hoặc từ đĩa cứng của máy tính.

Thẻ USB hợp thời trang nhờ thiết kế đầy màu sắc

Chọn màu sắc hợp thời trang của bạn; màu vàng hoàng yến, màu hồng jelly, màu tía cực tím, màu xanh lục apxin, màu xanh dương tia điện hoặc màu da cam bình minh tạo nên sự vui vẻ cho công việc lưu trữ và chia sẻ dữ liệu hàng ngày và tăng sự vui nhộn

Chỉ báo hoạt động sáng lên khi sao chép tệp

Đèn báo LED cho bạn biết ổ đĩa đã được kết nối và hoạt động đúng cách và nhấp nháy nhanh hơn khi sao chép tệp qua lại với bộ nhớ.

Thông số kỹ thuật

Hướng dẫn và tài liệu

Tờ rơi thương mại được bản địa hóa

  • PDF tệp, 163.7 kB
  • 24 August 2026

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