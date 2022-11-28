Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
FM12FD85B/00
Nhỏ, nhẹ, để dùng được bất cứ nơi đâu
Thiết bị cắm vào là hoạt động, thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Ổ USB flash nhiều màu sắc của Philips phiên bản Pico giúp công việc lưu trữ và chia sẻ tệp, ảnh và nhạc hàng ngày trở nên dễ dàng, đồng thời giá cả cũng phù hơp.
128GB
Phiên bản Pico 2.0
Tốc độ truyền dữ liệu tốc độ cao giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi phiền phức khi bạn đang sao chép các tệp đa phương tiện lớn vào hoặc từ đĩa cứng của máy tính.
Được thiết kế mảnh và nhẹ. Thiết kế phong cách và nhỏ gọn cho phép bạn mang theo các tập tin đa phương tiện và tài liệu mọi lúc mọi nơi khi bạn cần.
Chọn màu sắc hợp thời trang của bạn; màu vàng hoàng yến, màu hồng jelly, màu tía cực tím, màu xanh lục apxin, màu xanh dương tia điện hoặc màu da cam bình minh tạo nên sự vui vẻ cho công việc lưu trữ và chia sẻ dữ liệu hàng ngày và tăng sự vui nhộn
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