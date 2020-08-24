Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
FM12FD175B/00
Dễ sử dụng, cắm vào và hoạt động!
Thiết bị cắm vào là hoạt động, thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Ổ USB flash nhiều màu sắc của Philips phiên bản MOTION giúp công việc lưu trữ và chia sẻ tệp, ảnh và nhạc hàng ngày trở nên dễ dàng, đồng thời giá cả cũng phù hơp.
128GB
Motion Edition 3.2
USB Type-C
Tốc độ truyền dữ liệu cao giảm đáng kể thời gian đợi phiền toái khi sao chép các tệp đa phương tiện lớn qua lại với ổ cứng của máy tính.
Đèn báo LED cho bạn biết ổ đĩa đã được kết nối và hoạt động đúng cách và nhấp nháy nhanh hơn khi sao chép tệp qua lại với bộ nhớ.
Tốc độ truyền dữ liệu cao giảm đáng kể thời gian đợi phiền toái khi sao chép các tệp đa phương tiện lớn qua lại với ổ cứng của máy tính.