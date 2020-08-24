Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
FM12FD170E/00
Dễ sử dụng, cắm vào và hoạt động!
Thiết bị cắm vào là hoạt động, thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Ổ USB flash nhiều màu sắc của Philips phiên bản MOTION giúp công việc lưu trữ và chia sẻ tệp, ảnh và nhạc hàng ngày trở nên dễ dàng, đồng thời giá cả cũng phù hơp.
128GB
Motion Edition 2.0
Gói 3 sản phẩm
128GB hữu ích cho bạn dung lượng để hoán đổi, chia sẻ và lưu nhiều tệp hơn hoặc các tệp lớn hơn qua cổng USB của PC hoặc máy tính xách tay của bạn.
Tốc độ truyền dữ liệu tốc độ cao giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi phiền phức khi bạn đang sao chép các tệp đa phương tiện lớn vào hoặc từ đĩa cứng của máy tính.
Vạch đánh dấu và hàng răng cưa trên bao bì cho bạn thấy cách tốt nhất để mở bao bì và lấy thẻ USB thật nhanh và dễ dàng.