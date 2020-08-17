Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Ảnh bao bì
  • Ảnh bao bì

Ngừng sản xuất

SSD

FM02SS050P/00

Dễ sử dụng, cắm vào và hoạt động!

Thiết bị cắm vào là hoạt động, thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Philips SSD giúp các hoạt động hàng ngày của bạn trở nên suôn sẻ hơn với khả năng phản hồi hệ thống tốt hơn. SSD cũng cung cấp hiệu suất tải tức thì, nghĩa là thời gian khởi động và tải ứng dụng nhanh hơn,

Xem tất cả lợi ích

Dễ sử dụng, cắm vào và hoạt động!

  • 2 TB

  • Ổ cứng thể rắn

Tự động nén tất cả các tệp sẽ tiết kiệm vùng đĩa tự do

Tiết kiệm vùng đĩa tự do bằng cách tự động nén tất cả các tệp do bạn đưa vào ổ đĩa flash USB

Truyền dữ liệu nhanh với USB 2.0 tốc độ cao

Tốc độ truyền dữ liệu tốc độ cao giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi phiền phức khi bạn đang sao chép các tệp đa phương tiện lớn vào hoặc từ đĩa cứng của máy tính.

SSD truyền dữ liệu cực nhanh

Tốc độ truyền dữ liệu tốc độ cao của ổ cứng thể rắn Philips giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi phiền phức khi bạn đang sao chép các tệp đa phương tiện lớn vào hoặc từ đĩa cứng của máy tính.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận được các thông tin quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình quảng cáo của Philips dựa theo sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể dễ dàng hủy đăng ký bất kỳ lúc nào!

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe