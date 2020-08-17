Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
FM02SS050P/00
Dễ sử dụng, cắm vào và hoạt động!
Thiết bị cắm vào là hoạt động, thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Philips SSD giúp các hoạt động hàng ngày của bạn trở nên suôn sẻ hơn với khả năng phản hồi hệ thống tốt hơn. SSD cũng cung cấp hiệu suất tải tức thì, nghĩa là thời gian khởi động và tải ứng dụng nhanh hơn,
2 TB
Ổ cứng thể rắn
Tiết kiệm vùng đĩa tự do bằng cách tự động nén tất cả các tệp do bạn đưa vào ổ đĩa flash USB
Tốc độ truyền dữ liệu tốc độ cao giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi phiền phức khi bạn đang sao chép các tệp đa phương tiện lớn vào hoặc từ đĩa cứng của máy tính.
Tốc độ truyền dữ liệu tốc độ cao của ổ cứng thể rắn Philips giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi phiền phức khi bạn đang sao chép các tệp đa phương tiện lớn vào hoặc từ đĩa cứng của máy tính.
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