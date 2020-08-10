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Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

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Ngừng sản xuất

SSD

FM01SS050P/00

Dễ sử dụng, cắm vào và hoạt động!

Thiết bị cắm vào là hoạt động, thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Philips SSD giúp công việc lưu trữ và chia sẻ tệp, ảnh và nhạc hàng ngày trở nên dễ dàng, đồng thời giá cả cũng phù hơp.

Xem tất cả lợi ích

Hoán đổi tệp trong nháy mắt!

Dễ sử dụng, cắm vào và hoạt động!

  • 1 TB

  • Ổ cứng thể rắn

Nắp bảo vệ tạo sự thuận tiện cho bạn

Bạn sẽ không bị mất nắp nữa! Nắp bảo vệ được tích hợp vào thiết kế sản phẩm, vì vậy nắp sẽ luôn gắn vào thẻ USB. Để sử dụng, bạn chỉ cần xoay nắp về phía sau, cắm thẻ vào và hoạt động.

Đồng bộ hóa tệp giữa PC hoàn chỉnh và UFD

Với tính năng đồng bộ hóa tất cả các tệp trên máy tính PC, bạn có thể truy cập và làm việc với tài liệu của mình ở mọi nơi với chỉ vài lần bấm chuột.

Mở dễ dàng và bao bì thân thiện với người dùng

Vạch đánh dấu và hàng răng cưa trên bao bì cho bạn thấy cách tốt nhất để mở bao bì và lấy thẻ USB thật nhanh và dễ dàng.

Thông số kỹ thuật

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