Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
FM01SM130B/00
Dễ sử dụng, cắm vào và hoạt động!
Thiết bị cắm vào là hoạt động, thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Philips SSD giúp công việc lưu trữ và chia sẻ tệp, ảnh và nhạc hàng ngày trở nên dễ dàng, đồng thời giá cả cũng phù hơp.
1 TB
Ổ cứng thể rắn
Vạch đánh dấu và hàng răng cưa trên bao bì cho bạn thấy cách tốt nhất để mở bao bì và lấy thẻ USB thật nhanh và dễ dàng.
Tốc độ truyền dữ liệu tốc độ cao giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi phiền phức khi bạn đang sao chép các tệp đa phương tiện lớn vào hoặc từ đĩa cứng của máy tính.
Bạn sẽ không bị mất nắp nữa! Nắp bảo vệ được tích hợp vào thiết kế sản phẩm, vì vậy nắp sẽ luôn gắn vào thẻ USB. Để sử dụng, bạn chỉ cần xoay nắp về phía sau, cắm thẻ vào và hoạt động.
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