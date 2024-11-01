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    FC8083/01

    FC8083/01

    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    FC8083/01

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    Động cơ 1400 Watt tạo sức hút cao

    Động cơ 1400 Watt tạo sức hút cao

    Máy hút bụi này có động cơ 1400 W hiệu suất cao, tạo ra sức hút cao, mang lại kết quả làm sạch tuyệt vời.

    Thông số kỹ thuật

    • Đầu hút và phụ kiện

      Đầu hút tiêu chuẩn
      Đầu hút dành cho sàn mềm và cứng
      Phụ kiện đi kèm
      • Công cụ có kẽ hở/bàn chải 2 trong 1
      • Công cụ vươn dài

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Xanh lá cây tươi

    • Tính bền vững

      Đóng gói
      Nguyên liệu tái chế > 90%
      Hướng dẫn sử dụng
      100% giấy tái chế

    • Lọc

      Bộ lọc thoát khí
      Bộ lọc bằng bọt xốp
      Bộ lọc động cơ
      Bộ vi lọc

    • Khả năng sử dụng

      Khớp nối ống
      Hình nón
      Tay xách
      Trên cùng
      Điều khiển công suất
      Núm trên hộp
      Loại ống
      Ống nhựa 2-P
      Chỉ báo bụi đầy
      Loại bánh xe
      Nhựa

    Badge-D2C

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