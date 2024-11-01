FC8083/01
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Tay cầm này rất thuận tiện khi sử dụng. Thiết kế dài thêm của tay cầm cho phép bạn vươn xa hơn, nhờ vậy có thể dễ dàng làm sạch những nơi khó vươn tới.
Tay cầm bổ sung để quấn dây điện, giúp vận chuyển dễ dàng.
Máy hút bụi này có động cơ 1400 W hiệu suất cao, tạo ra sức hút cao, mang lại kết quả làm sạch tuyệt vời.
Đầu hút và phụ kiện
Thiết kế
Tính bền vững
Lọc
Khả năng sử dụng
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