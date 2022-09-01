Cụm từ tìm kiếm

  • Ủi phẳng quần áo chỉ trong một lượt ủi Ủi phẳng quần áo chỉ trong một lượt ủi Ủi phẳng quần áo chỉ trong một lượt ủi

    Azur Series 8000 bàn ủi hơi nước

    DST8041/80

    Overall rating / 5
    • Đánh giá
    2 Chứng nhận sản phẩm

    Ủi phẳng quần áo chỉ trong một lượt ủi

    Philips Azur Dòng 8000 mới cung cấp hiệu suất ủi cao. Với hơi phun tăng cường 260g, giờ đây bạn có thể loại bỏ ngay cả những nếp nhăn cứng đầu nhất chỉ trong một lượt ủi. Bắt đầu nhanh chóng với công suất 3000 W và ủi phẳng quần áo với hơi phun mạnh liên tục.

    Xem tất cả lợi ích

    Azur Series 8000 bàn ủi hơi nước

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Bàn ủi hơi

    Ủi phẳng quần áo chỉ trong một lượt ủi

    Hơi phun mạnh nhất với Smart Power

    • Công suất 3000 W
    • Hơi nước liên tục 90g/phút
    • Hơi phun tăng cường 260 g
    • Đảm bảo không gây ra vết cháy
    Một cài đặt nhiệt độ tối ưu, đảm bảo không gây ra vết cháy

    Một cài đặt nhiệt độ tối ưu, đảm bảo không gây ra vết cháy

    Một cài đặt tối ưu dành cho mọi loại vải có thể ủi được, đảm bảo không gây ra vết cháy. Nhờ công nghệ OptimalTEMP, chúng tôi đảm bảo bàn ủi này không gây ra vết cháy trên mọi loại vải có thể ủi được. Bạn có thể ủi mọi chất liệu từ vải jeans, lụa, vải lanh cho đến len casơmia một cách an toàn mà không cần phải điều chỉnh nhiệt độ hay phân loại trước quần áo.

    Mặt đế SteamGlide Elite để lướt êm vượt trội và độ bền tối ưu

    Mặt đế SteamGlide Elite để lướt êm vượt trội và độ bền tối ưu

    Mặt đế SteamGlide Elite lướt siêu êm, nhẹ nhàng ủi phẳng các nếp nhăn trên bề mặt vải. Mặt đế SteamGlide Elite lướt siêu êm, sử dụng lâu bền, chống xước và dễ lau sạch.

    Ủi dễ dàng với hơi phun tự động thông minh

    Ủi dễ dàng với hơi phun tự động thông minh

    Đảm bảo ủi nhanh và ít tốn sức nhất, với công nghệ cảm biến chuyển động mới có thể nhận biết khi bạn di chuyển bàn ủi để tự động phun hơi nước.

    Xả vôi hóa nhanh cho hiệu suất hoạt động dài lâu

    Xả vôi hóa nhanh cho hiệu suất hoạt động dài lâu

    Xả vôi hóa nhanh giúp duy trì hiệu suất cao nhất bằng cách loại bỏ canxi tích tụ hoặc cặn vôi.

    Công suất mạnh mẽ 3000W để làm nóng nhanh và ủi hiệu quả

    Công suất mạnh mẽ 3000W để làm nóng nhanh và ủi hiệu quả

    Bắt đầu ủi nhanh chóng với công suất cao hơn để làm nóng nhanh.

    Hơi phun tăng cường 260g làm phẳng ngay cả những nếp nhăn cứng đầu nhất

    Hơi phun tăng cường 260g làm phẳng ngay cả những nếp nhăn cứng đầu nhất

    Hơi phun tăng cường lâu hơn cung cấp công suất cao hơn để loại bỏ các nếp nhăn khó ủi trên các loại vải dày hơn ví dụ như chiếc quần jean yêu thích của bạn. Hơi phun tăng cường lên đến 260g để công suất ủi mạnh hơn.

    Ủi được nhiều hơn trong một lần với ngăn chứa nước 350ml

    Ủi được nhiều hơn trong một lần với ngăn chứa nước 350ml

    Ít lần châm nước với ngăn chứa nước lớn 350ml do đó bạn có thể ủi nhiều quần áo hơn trong một lần châm.

    Tự động tắt sau 8 phút

    Tự động tắt sau 8 phút

    Bàn ủi hơi nước sẽ tự động ngắt điện sau 8 phút để bạn yên tâm sử dụng.

    Luồng hơi phun theo chiều dọc cho quần áo đang treo

    Luồng hơi phun theo chiều dọc cho quần áo đang treo

    Luồng hơi phun theo chiều dọc cho phép bạn làm mới quần áo trên móc treo và loại bỏ nếp nhăn trên rèm cửa đang treo. Nhấn và thả nút bấm tăng cường hơi nước để phun hơi nước theo yêu cầu.

    Lượng hơi nước mạnh mẽ liên tục lên đến 90g/phút

    Lượng hơi nước mạnh mẽ liên tục lên đến 90g/phút

    Với lượng hơi nước liên tục 90g/phút, mỗi lần lướt bàn ủi qua quần áo đều hiệu quả giúp bạn loại bỏ nếp nhăn nhanh hơn.

    Thông số kỹ thuật

    • Quản lý cặn

      Giải pháp Xả cặn
      Xả cặn nhanh

    • Thông số kỹ thuật

      Khối lượng bàn ủi
      1,78  kg

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Đen

    • Dễ sử dụng

      An toàn cho tất cả các loại vải
      Dung tích ngăn chứa nước
      350  nm
      Mặt đế
      SteamGlide Elite màu hồng đồng
      Chức năng ngăn rỉ giọt
      Sử dụng được với nước máy
      Chiều dài dây điện
      2,5  m
      Tích hợp ổ cắm sạc
      Tự động ngắt điện

    • Bảo hành

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Loại bỏ nếp nhăn

      Tiếp cận những khu vực khó
      Đầu đế nhọn

    • Ủi thẳng nếp nhăn dễ dàng

      Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP
      Hơi nước ra liên tục
      90  g/min
      Nguồn
      3000  W
      Ủi đứng
      Hấp tăng cường
      Hơi phun
      260  g
      Ủi đứng
      Hơi phun theo yêu cầu

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Chứng nhận sản phẩm

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox