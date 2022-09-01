Một cài đặt nhiệt độ tối ưu, đảm bảo không gây ra vết cháy

Một cài đặt tối ưu dành cho mọi loại vải có thể ủi được, đảm bảo không gây ra vết cháy. Nhờ công nghệ OptimalTEMP, chúng tôi đảm bảo bàn ủi này không gây ra vết cháy trên mọi loại vải có thể ủi được. Bạn có thể ủi mọi chất liệu từ vải jeans, lụa, vải lanh cho đến len casơmia một cách an toàn mà không cần phải điều chỉnh nhiệt độ hay phân loại trước quần áo.