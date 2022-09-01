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Ủi phẳng quần áo chỉ trong một lượt ủi
Philips Azur Dòng 8000 mới cung cấp hiệu suất ủi cao. Với hơi phun tăng cường 260g, giờ đây bạn có thể loại bỏ ngay cả những nếp nhăn cứng đầu nhất chỉ trong một lượt ủi. Bắt đầu nhanh chóng với công suất 3000 W và ủi phẳng quần áo với hơi phun mạnh liên tục.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Một cài đặt tối ưu dành cho mọi loại vải có thể ủi được, đảm bảo không gây ra vết cháy. Nhờ công nghệ OptimalTEMP, chúng tôi đảm bảo bàn ủi này không gây ra vết cháy trên mọi loại vải có thể ủi được. Bạn có thể ủi mọi chất liệu từ vải jeans, lụa, vải lanh cho đến len casơmia một cách an toàn mà không cần phải điều chỉnh nhiệt độ hay phân loại trước quần áo.
Mặt đế SteamGlide Elite lướt siêu êm, nhẹ nhàng ủi phẳng các nếp nhăn trên bề mặt vải. Mặt đế SteamGlide Elite lướt siêu êm, sử dụng lâu bền, chống xước và dễ lau sạch.
Đảm bảo ủi nhanh và ít tốn sức nhất, với công nghệ cảm biến chuyển động mới có thể nhận biết khi bạn di chuyển bàn ủi để tự động phun hơi nước.
Xả vôi hóa nhanh giúp duy trì hiệu suất cao nhất bằng cách loại bỏ canxi tích tụ hoặc cặn vôi.
Bắt đầu ủi nhanh chóng với công suất cao hơn để làm nóng nhanh.
Hơi phun tăng cường lâu hơn cung cấp công suất cao hơn để loại bỏ các nếp nhăn khó ủi trên các loại vải dày hơn ví dụ như chiếc quần jean yêu thích của bạn. Hơi phun tăng cường lên đến 260g để công suất ủi mạnh hơn.
Ít lần châm nước với ngăn chứa nước lớn 350ml do đó bạn có thể ủi nhiều quần áo hơn trong một lần châm.
Bàn ủi hơi nước sẽ tự động ngắt điện sau 8 phút để bạn yên tâm sử dụng.
Luồng hơi phun theo chiều dọc cho phép bạn làm mới quần áo trên móc treo và loại bỏ nếp nhăn trên rèm cửa đang treo. Nhấn và thả nút bấm tăng cường hơi nước để phun hơi nước theo yêu cầu.
Với lượng hơi nước liên tục 90g/phút, mỗi lần lướt bàn ủi qua quần áo đều hiệu quả giúp bạn loại bỏ nếp nhăn nhanh hơn.
Quản lý cặn
Thông số kỹ thuật
Thiết kế
Dễ sử dụng
Bảo hành
Loại bỏ nếp nhăn
Ủi thẳng nếp nhăn dễ dàng
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