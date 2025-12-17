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  • Kết quả tuyệt vời và an toàn trên mọi loại vải có thể ủi Kết quả tuyệt vời và an toàn trên mọi loại vải có thể ủi Kết quả tuyệt vời và an toàn trên mọi loại vải có thể ủi

    Bàn Ủi Hơi Nước Philips Dòng 6000 High end irons

    DST6120/20

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Kết quả tuyệt vời và an toàn trên mọi loại vải có thể ủi

    Trải nghiệm hiệu suất và độ an toàn vượt trội với bàn ủi dòng Philips 6000, được thiết kế cho mọi loại vải có thể ủi. Sản phẩm cung cấp hơi nước liên tục 45g/phút và tăng cường hơi nước mạnh mẽ 190g, giúp ủi đồ dễ dàng mà không có nguy cơ cháy vải.

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    Bàn Ủi Hơi Nước Philips Dòng 6000 High end irons

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    Kết quả tuyệt vời và an toàn trên mọi loại vải có thể ủi

    100% an toàn, ngay cả với các loại vải mỏng mềm.

    • Hơi nước 45g/phút + tăng cường 190g loại bỏ nếp nhăn khó ủi
    • Công nghệ Drip-Stop ngăn rò rỉ nước
    • OptimalTEMP - không cháy trên bất kỳ loại vải nào có thể ủi
    • Mặt đế SteamGlide Plus giúp trượt êm ái
    • Bình chứa 300ml + tự động tắt để đảm bảo an toàn
    Cung cấp hơi nước lên đến 45g/phút để loại bỏ nếp nhăn nhanh hơn.

    Cung cấp hơi nước lên đến 45g/phút để loại bỏ nếp nhăn nhanh hơn.

    Với lượng hơi nước liên tục 45g/phút, bạn có thể loại bỏ nếp nhăn nhanh hơn và hiệu quả hơn.

    Loại bỏ nếp nhăn khó ủi với tăng cường hơi nước mạnh mẽ 190g

    Loại bỏ nếp nhăn khó ủi với tăng cường hơi nước mạnh mẽ 190g

    Chức năng tăng cường hơi nước cung cấp thêm sức mạnh để xử lý các nếp nhăn khó ủi trên vải dày hơn, mang đến lượng hơi nước lên đến 190g giúp ủi hiệu quả hơn.

    Một nhiệt độ hoàn hảo cho mọi loại vải với OptimalTEMP

    Một nhiệt độ hoàn hảo cho mọi loại vải với OptimalTEMP

    Một cài đặt nhiệt độ tối ưu cho tất cả các loại vải có thể ủi. Đảm bảo không gây cháy. Nhờ công nghệ OptimalTEMP, chúng tôi đảm bảo bàn ủi này sẽ không bao giờ gây cháy bất kỳ loại vải nào có thể ủi được và bạn có thể ủi mọi thứ từ quần jeans đến lụa, từ vải lanh đến cashmere một cách an toàn, theo bất kỳ thứ tự nào, không cần chờ điều chỉnh nhiệt độ hoặc phân loại quần áo trước

    Trượt mượt mà với mặt đế SteamGlide Plus

    Trượt mượt mà với mặt đế SteamGlide Plus

    Trượt mượt mà với mặt đế SteamGlide Plus: Mặt đế SteamGlide Plus đặc biệt của chúng tôi trượt dễ dàng trên mọi loại vải. Nó không dính, chống trầy xước và dễ dàng làm sạch.

    Ủi lâu hơn với ngăn chứa nước 300ml, đổ thêm bất cứ lúc nào

    Ủi lâu hơn với ngăn chứa nước 300ml, đổ thêm bất cứ lúc nào

    Ủi lâu hơn với ngăn chứa nước 300ml: Bạn có thể ủi nhiều quần áo hơn trong một lần với ngăn chứa nước 300ml. Ngoài ra, bạn có thể đổ thêm nước bất cứ lúc nào.

    4 cài đặt hơi nước giúp tiết kiệm năng lượng

    4 cài đặt hơi nước giúp tiết kiệm năng lượng

    4 cài đặt hơi nước, bao gồm chế độ ECO, đảm bảo kết quả ủi tối ưu cho tất cả các loại vải đồng thời tiết kiệm năng lượng.

    Tự động tắt để bạn yên tâm

    Tự động tắt để bạn yên tâm

    Để bạn yên tâm, bàn ủi hơi nước tự động tắt sau hai phút khi để ở vị trí nằm ngang.

    Nút trượt xả cặn tích hợp đảm bảo hiệu suất hơi nước bền lâu

    Nút trượt xả cặn tích hợp đảm bảo hiệu suất hơi nước bền lâu

    Bàn ủi này hoạt động với nước máy thông thường và có tính năng Calc-Clean tích hợp để loại bỏ cặn canxi và cặn vôi, đảm bảo hiệu suất tối ưu.

    Không rò rỉ với công nghệ chống nhỏ giọt.

    Không rò rỉ với công nghệ chống nhỏ giọt.

    Công nghệ chống nhỏ giọt ngăn rò rỉ từ mặt đế trong khi ủi.

    Tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn* để làm mới quần áo

    Tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn* để làm mới quần áo

    Tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn* để làm mới quần áo. Hơi nước nóng kéo dài tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn và ve bụi* đồng thời loại bỏ mùi hôi để giữ quần áo luôn tươi mới.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Thời gian làm nóng
      2 phút
      Mặt đế
      SteamGlide Plus
      Ngăn chứa nước có thể tách rời
      Không tháo rời được
      Dung tích ngăn chứa nước
      300ml
      Ủi đứng

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      2600 W
      Thời gian khởi động
      Đèn báo
      Điện áp
      240 V
      OptimalTEMP

    • An toàn

      Tự động ngắt

    • Khối lượng và kích thước

      Kích thước sản phẩm (DxRxC)
      12,9 x 15,8 x 31,6 cm
      Trọng lượng bàn ủi
      1,5 kg

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Xanh dương

    Badge-D2C

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    • *được kiểm nghiệm bởi viện bên thứ ba về vi khuẩn E. Coli , S. Aureus, C. Albicans và bọ ve trên vải cotton với thời gian ủi 10 giây
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