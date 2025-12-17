Một nhiệt độ hoàn hảo cho mọi loại vải với OptimalTEMP

Một cài đặt nhiệt độ tối ưu cho tất cả các loại vải có thể ủi. Đảm bảo không gây cháy. Nhờ công nghệ OptimalTEMP, chúng tôi đảm bảo bàn ủi này sẽ không bao giờ gây cháy bất kỳ loại vải nào có thể ủi được và bạn có thể ủi mọi thứ từ quần jeans đến lụa, từ vải lanh đến cashmere một cách an toàn, theo bất kỳ thứ tự nào, không cần chờ điều chỉnh nhiệt độ hoặc phân loại quần áo trước