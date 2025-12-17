DST6120/20
Kết quả tuyệt vời và an toàn trên mọi loại vải có thể ủi
Trải nghiệm hiệu suất và độ an toàn vượt trội với bàn ủi dòng Philips 6000, được thiết kế cho mọi loại vải có thể ủi. Sản phẩm cung cấp hơi nước liên tục 45g/phút và tăng cường hơi nước mạnh mẽ 190g, giúp ủi đồ dễ dàng mà không có nguy cơ cháy vải.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Với lượng hơi nước liên tục 45g/phút, bạn có thể loại bỏ nếp nhăn nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Chức năng tăng cường hơi nước cung cấp thêm sức mạnh để xử lý các nếp nhăn khó ủi trên vải dày hơn, mang đến lượng hơi nước lên đến 190g giúp ủi hiệu quả hơn.
Một cài đặt nhiệt độ tối ưu cho tất cả các loại vải có thể ủi. Đảm bảo không gây cháy. Nhờ công nghệ OptimalTEMP, chúng tôi đảm bảo bàn ủi này sẽ không bao giờ gây cháy bất kỳ loại vải nào có thể ủi được và bạn có thể ủi mọi thứ từ quần jeans đến lụa, từ vải lanh đến cashmere một cách an toàn, theo bất kỳ thứ tự nào, không cần chờ điều chỉnh nhiệt độ hoặc phân loại quần áo trước
Trượt mượt mà với mặt đế SteamGlide Plus: Mặt đế SteamGlide Plus đặc biệt của chúng tôi trượt dễ dàng trên mọi loại vải. Nó không dính, chống trầy xước và dễ dàng làm sạch.
Ủi lâu hơn với ngăn chứa nước 300ml: Bạn có thể ủi nhiều quần áo hơn trong một lần với ngăn chứa nước 300ml. Ngoài ra, bạn có thể đổ thêm nước bất cứ lúc nào.
4 cài đặt hơi nước, bao gồm chế độ ECO, đảm bảo kết quả ủi tối ưu cho tất cả các loại vải đồng thời tiết kiệm năng lượng.
Để bạn yên tâm, bàn ủi hơi nước tự động tắt sau hai phút khi để ở vị trí nằm ngang.
Bàn ủi này hoạt động với nước máy thông thường và có tính năng Calc-Clean tích hợp để loại bỏ cặn canxi và cặn vôi, đảm bảo hiệu suất tối ưu.
Công nghệ chống nhỏ giọt ngăn rò rỉ từ mặt đế trong khi ủi.
Tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn* để làm mới quần áo. Hơi nước nóng kéo dài tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn và ve bụi* đồng thời loại bỏ mùi hôi để giữ quần áo luôn tươi mới.
Thông số chung
Đặc điểm kỹ thuật
An toàn
Khối lượng và kích thước
Thiết kế
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