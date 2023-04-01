DST5040/80
Hiệu quả vượt trội mỗi ngày
Với mặt đế SteamGlide Plus chống xước, công suất hơi phun luôn duy trì ở mức cao, đồng thời tích hợp cùng chức năng xả cặn, chiếc bàn ủi này sẽ khiến bạn hài lòng nhờ độ bền bỉ và khả năng vận hành hiệu quả mỗi ngày.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Để làm nóng nhanh và có hiệu suất mạnh.
Mặt đế SteamGlide Plus được thiết kế đặc biệt chống dính, chống xước giúp bàn ủi lướt êm trên bề mặt các loại vải, mà lại dễ lau chùi.
Hệ thống Ngăn rỉ giọt của chúng tôi cho phép bạn ủi các loại vải tinh xảo ở nhiệt độ thấp mà không phải lo về các vết bẩn từ nước nhỏ giọt.
Hơi phun đầu ra mạnh và đều giúp làm phẳng các nếp nhăn nhanh hơn.
Bàn ủi vận hành với nước máy thông thường. Chức năng xả cặn được tích hợp trong dòng máy này để loại bỏ việc tích tụ cặn bám và duy trì hiệu suất cao nhất cho bàn ủi.
Tay cầm có vân đảm bảo bạn cầm nắm thoải mái, tiện dụng và không bị trượt tay.
Hơi phun thấm sâu hơn vào từng sợi vải giúp dễ dàng làm phẳng các nếp nhăn khó ủi.
Tất cả bàn ủi hơi nước của chúng tôi đã được kiểm nghiệm nghiêm ngặt để mang đến độ bền lâu và tính an toàn tối đa.
Chức năng hơi phun ngang cho phép bạn làm mới và ủi phẳng những vết nhăn trên quần áo đang treo. Không cần dùng ván ủi.
An toàn
Dễ sử dụng
Bảo hành
Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng
Thân thiện với môi trường
Quản lý cặn
Kích thước và khối lượng
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