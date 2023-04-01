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  • Hiệu quả vượt trội mỗi ngày Hiệu quả vượt trội mỗi ngày Hiệu quả vượt trội mỗi ngày

    Series 5000 Bàn ủi hơi nước

    DST5040/80

    Overall rating / 5
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    Hiệu quả vượt trội mỗi ngày

    Với mặt đế SteamGlide Plus chống xước, công suất hơi phun luôn duy trì ở mức cao, đồng thời tích hợp cùng chức năng xả cặn, chiếc bàn ủi này sẽ khiến bạn hài lòng nhờ độ bền bỉ và khả năng vận hành hiệu quả mỗi ngày.

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    Series 5000 Bàn ủi hơi nước

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    Hiệu quả vượt trội mỗi ngày

    Mặt đế SteamGlide Plus có tuổi thọ gấp 4 lần*

    • Công suất 2600 W
    • Hơi phun liên tục 45 g/phút
    • Hơi phun tăng cường 200 g
    • SteamGlide Plus
    • Tự động ngắt điện khi không sử dụng
    Công suất 2600 W giúp làm nóng nhanh

    Công suất 2600 W giúp làm nóng nhanh

    Để làm nóng nhanh và có hiệu suất mạnh.

    Mặt đế chống xước mang đến hiệu quả lướt êm

    Mặt đế chống xước mang đến hiệu quả lướt êm

    Mặt đế SteamGlide Plus được thiết kế đặc biệt chống dính, chống xước giúp bàn ủi lướt êm trên bề mặt các loại vải, mà lại dễ lau chùi.

    Hệ thống ngăn rỉ giọt giữ cho vải không bị đốm trong khi ủi

    Hệ thống ngăn rỉ giọt giữ cho vải không bị đốm trong khi ủi

    Hệ thống Ngăn rỉ giọt của chúng tôi cho phép bạn ủi các loại vải tinh xảo ở nhiệt độ thấp mà không phải lo về các vết bẩn từ nước nhỏ giọt.

    Hơi phun đầu ra lên đến 45 g/phút cho hiệu suất phun mạnh và đều

    Hơi phun đầu ra lên đến 45 g/phút cho hiệu suất phun mạnh và đều

    Hơi phun đầu ra mạnh và đều giúp làm phẳng các nếp nhăn nhanh hơn.

    Nút trượt xả cặn tích hợp

    Nút trượt xả cặn tích hợp

    Bàn ủi vận hành với nước máy thông thường. Chức năng xả cặn được tích hợp trong dòng máy này để loại bỏ việc tích tụ cặn bám và duy trì hiệu suất cao nhất cho bàn ủi.

    Tay cầm thuận tiện có vân để cầm dễ dàng

    Tay cầm thuận tiện có vân để cầm dễ dàng

    Tay cầm có vân đảm bảo bạn cầm nắm thoải mái, tiện dụng và không bị trượt tay.

    Hơi phun tăng cường lên đến 200 g giúp ủi phẳng các nếp nhăn khó ủi

    Hơi phun tăng cường lên đến 200 g giúp ủi phẳng các nếp nhăn khó ủi

    Hơi phun thấm sâu hơn vào từng sợi vải giúp dễ dàng làm phẳng các nếp nhăn khó ủi.

    Dây điện đã được kiểm nghiệm cho độ bền lâu và tính an toàn tối đa

    Dây điện đã được kiểm nghiệm cho độ bền lâu và tính an toàn tối đa

    Tất cả bàn ủi hơi nước của chúng tôi đã được kiểm nghiệm nghiêm ngặt để mang đến độ bền lâu và tính an toàn tối đa.

    Hơi phun ngang để ủi quần áo đang treo

    Hơi phun ngang để ủi quần áo đang treo

    Chức năng hơi phun ngang cho phép bạn làm mới và ủi phẳng những vết nhăn trên quần áo đang treo. Không cần dùng ván ủi.

    Thông số kỹ thuật

    • An toàn

      Tự động ngắt

    • Dễ sử dụng

      Dung tích ngăn chứa nước
      320  nm
      Mặt đế
      SteamGlide Plus
      Sử dụng được với nước máy
      Chức năng ngăn rỉ giọt
      Chân đế vững chắc hơn
      Lỗ châm nước lớn

    • Bảo hành

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng

      Nguồn
      2600  W
      Hơi phun tăng cường
      200  g
      Hơi phun liên tục
      45  g/min
      Chức năng phun nước

    • Thân thiện với môi trường

      Hướng dẫn sử dụng
      100% giấy tái chế

    • Quản lý cặn

      Xả cặn và vệ sinh
      Nút trượt xả cặn tích hợp

    • Kích thước và khối lượng

      Khối lượng bàn ủi
      1,255  kg
      Kích thước hộp đóng gói (Rộng x Cao x Dài)
      13,7x33,2x16,7  cm
      Kích thước sản phẩm (DxRxC)
      12,7x31,2x14,7  cm

    Badge-D2C

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