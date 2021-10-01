DST3040/70
Hơi phun mạnh mẽ ủi phẳng mọi nếp nhăn
Bàn ủi hơi nước Philips dòng 3000 giúp việc ủi quần áo của bạn trở nên dễ dàng hơn. Hơi phun tăng cường mạnh mẽ giúp ủi phẳng những nếp nhăn khó ủi trên quần áo, mặt đế bằng gốm trượt êm trên mặt vải. Ngăn chứa nước lớn lên đến 300 ml giúp ủi được toàn bộ quần áo chỉ với một lần châm nước.Xem tất cả lợi ích
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Hơi phun đầu ra mạnh và đều giúp làm phẳng các nếp nhăn nhanh hơn.
Hơi phun tăng cường cung cấp thêm công suất để hơi phun thấm sâu hơn vào vải và dễ dàng ủi phẳng những nếp nhăn khó ủi nhất.
Mặt đế bằng gốm giúp trượt êm ái trên mọi bề mặt vải, cộng thêm bề mặt chống dính, chống xước và dễ lau sạch.
Ngăn chứa nước lớn 300ml giảm thiểu số lần châm nước do đó bạn có thể ủi nhiều quần áo hơn trong một lần châm.
Bàn ủi tự động ngắt điện trong 8 phút khi được đặt dựng đứng và sau 30 giây khi đặt nằm ngang không chuyển động.
Hơi phun ngang tiện lợi cho phép bạn ủi phẳng những vết nhăn trên quần áo hoặc vải đang treo, ví dụ màn cửa mà không cần dùng ván ủi.
Cung cấp khả năng làm nóng nhanh nhờ hiệu suất mạnh.
Chức năng ngăn rỉ giọt giúp ngăn nước rò rỉ và tránh gây ra vết ố từ nước nhỏ giọt. Nhờ vậy, bạn có thể tự tin ủi dưới bất kỳ nhiệt độ nào.
Với thiết kế đầu mũi nhọn, dễ dàng di chuyển vào các rãnh nút cho hiệu quả chính xác gấp 3 lần, cho phép bạn ủi đến những chỗ khó nhất, ví dụ như quanh nút áo hoặc giữa các nếp ly.
Bàn ủi vận hành với nước máy thông thường. Chức năng xả cặn được tích hợp trong dòng máy này để loại bỏ việc tích tụ cặn bám và duy trì hiệu suất cao nhất cho bàn ủi.
Quản lý cặn
Hiệu suất cao
Dễ sử dụng
Bảo hành
Thân thiện với môi trường
Kích thước và khối lượng
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