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  • Hơi phun mạnh mẽ ủi phẳng mọi nếp nhăn Hơi phun mạnh mẽ ủi phẳng mọi nếp nhăn Hơi phun mạnh mẽ ủi phẳng mọi nếp nhăn

    Series 3000 Bàn ủi hơi nước

    DST3030/70

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    Hơi phun mạnh mẽ ủi phẳng mọi nếp nhăn

    Bàn ủi hơi nước Philips dòng 3000 giúp việc ủi quần áo của bạn trở nên dễ dàng hơn. Hơi phun tăng cường mạnh mẽ giúp ủi phẳng những nếp nhăn khó ủi trên quần áo, mặt đế bằng gốm trượt êm trên mặt vải. Ngăn chứa nước lớn lên đến 300 ml giúp ủi được toàn bộ quần áo chỉ với một lần châm nước.

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    Series 3000 Bàn ủi hơi nước

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    Hơi phun mạnh mẽ ủi phẳng mọi nếp nhăn

    Hơi phun tăng cường lên đến 180g

    • Mặt đế bằng gốm
    • Hơi phun liên tục 40g/phút
    • Hơi phun tăng cường 180 g
    • Gốm
    Hơi phun tăng cường đến 180 gam

    Hơi phun tăng cường đến 180 gam

    Hơi phun tăng cường cung cấp thêm công suất để hơi phun thấm sâu hơn vào vải và dễ dàng ủi phẳng những nếp nhăn khó ủi nhất.

    Hơi phun liên tục ở mức tối đa 40g/phút

    Hơi phun liên tục ở mức tối đa 40g/phút

    Hơi phun đầu ra mạnh và đều giúp làm phẳng các nếp nhăn nhanh hơn.

    Công suất 2400 W giúp làm nóng nhanh

    Công suất 2400 W giúp làm nóng nhanh

    Cung cấp khả năng làm nóng nhanh nhờ hiệu suất mạnh.

    Mặt đế bằng gốm

    Mặt đế bằng gốm

    Mặt đế bằng gốm giúp trượt êm ái trên mọi bề mặt vải, cộng thêm bề mặt chống dính, chống xước và dễ lau sạch.

    Tự động ngắt điện

    Tự động ngắt điện

    Bàn ủi tự động ngắt điện trong 8 phút khi được đặt dựng đứng và sau 30 giây khi đặt nằm ngang không chuyển động.

    Chức năng ngăn rỉ giọt

    Chức năng ngăn rỉ giọt

    Chức năng ngăn rỉ giọt giúp ngăn nước rò rỉ và tránh gây ra vết ố từ nước nhỏ giọt. Nhờ vậy, bạn có thể tự tin ủi dưới bất kỳ nhiệt độ nào.

    Hơi phun ngang

    Hơi phun ngang

    Hơi phun ngang tiện lợi cho phép bạn ủi phẳng những vết nhăn trên quần áo hoặc vải đang treo, ví dụ màn cửa mà không cần dùng ván ủi.

    Thiết kế đầu ủi đặc biệt cho hiệu quả chính xác gấp 3 lần

    Thiết kế đầu ủi đặc biệt cho hiệu quả chính xác gấp 3 lần

    Với thiết kế đầu mũi nhọn, dễ dàng di chuyển vào các rãnh nút cho hiệu quả chính xác gấp 3 lần, cho phép bạn ủi đến những chỗ khó nhất, ví dụ như quanh nút áo hoặc giữa các nếp ly.

    Nút trượt xả cặn tích hợp

    Nút trượt xả cặn tích hợp

    Bàn ủi vận hành với nước máy thông thường. Chức năng xả cặn được tích hợp trong dòng máy này để loại bỏ việc tích tụ cặn bám và duy trì hiệu suất cao nhất cho bàn ủi.

    Ngăn chứa nước lớn 300ml

    Ngăn chứa nước lớn 300ml

    Ngăn chứa nước lớn 300ml giảm thiểu số lần châm nước do đó bạn có thể ủi nhiều quần áo hơn trong một lần châm.

    Thông số kỹ thuật

    • Quản lý cặn

      Nút trượt xả cặn tích hợp
      Xả cặn và vệ sinh

    • Hiệu suất cao

      Hơi phun tăng cường
      Lên đến 180 gam
      Hơi phun liên tục
      40 g/phút
      Thời gian khởi động
      35 giây
      Nguồn
      2400 W

    • Dễ sử dụng

      Dung tích ngăn chứa nước
      300  ml
      Chức năng ngăn rỉ giọt
      Sử dụng được với nước máy
      Chiều dài dây điện
      1,9  m
      Tự động ngắt điện
      Mặt đế
      Gốm
      Hơi phun ngang
      Điện áp
      220-240 V
      Chức năng phun nước

    • Bảo hành

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Thân thiện với môi trường

      Chế độ tiết kiệm năng lượng
      Bao bì sản phẩm
      100% có thể tái chế
      Hướng dẫn sử dụng
      100% giấy tái chế

    • Kích thước và khối lượng

      Khối lượng bàn ủi
      1,2  kg
      Kích thước hộp đóng gói (Rộng x Cao x Dài)
      32x13x16,2  cm
      Kích thước sản phẩm (DxRxC)
      12,1x14,3x29  cm
      Tổng trọng lượng bao gồm hộp đóng gói
      1,5  kg

    Badge-D2C

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