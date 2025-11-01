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  • Hiệu suất đáng tin cậy từ thương hiệu bàn ủi hàng đầu Hiệu suất đáng tin cậy từ thương hiệu bàn ủi hàng đầu Hiệu suất đáng tin cậy từ thương hiệu bàn ủi hàng đầu

    Series 2000 Bàn ủi hơi nước

    DST2020/90

    Overall rating / 5
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    Hiệu suất đáng tin cậy từ thương hiệu bàn ủi hàng đầu

    Ủi dễ dàng với bàn ủi Series DST2000 trọng lượng nhẹ. Hơi phun mạnh lên đến 25g/phút và chức năng tăng cường hơi phun xử lý hiệu quả các nếp nhăn cứng đầu, trong khi mặt đế bằng gốm đảm bảo trượt êm trên mọi loại vải có thể ủi được.

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    Series 2000 Bàn ủi hơi nước

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    Hiệu suất đáng tin cậy từ thương hiệu bàn ủi hàng đầu

    Ủi dễ dàng và hiệu quả

    • Ủi phẳng, hơi phun liên tục 25g/phút
    • 4 chế độ trên mọi loại vải ủi được
    • Mặt đế bằng gốm giúp trượt nhanh và dễ dàng
    • Trọng lượng nhẹ để ủi nhanh và dễ dàng
    • Ủi lâu hơn với ngăn chứa nước 250 ml
    Ủi phẳng, hơi phun liên tục 25g/phút

    Ủi phẳng, hơi phun liên tục 25g/phút

    Tốc độ hơi phun mạnh lên đến 25g/phút loại bỏ nếp nhăn hiệu quả, giúp ủi dễ dàng. Kết hợp với chức năng tăng cường hơi phun mạnh mẽ để loại bỏ ngay cả những nếp nhăn cứng đầu nhất.

    4 chế độ hơi phun để xử lý các nếp nhăn trên mọi loại vải có thể ủi được

    4 chế độ hơi phun để xử lý các nếp nhăn trên mọi loại vải có thể ủi được

    Bàn ủi có nhiều chế độ hơi phun cho phép bạn dễ dàng xử lý các nếp nhăn trên nhiều loại vải khác nhau: cài đặt hơi phun thấp cho vải mỏng như lụa; hơi phun mạnh hơn cho vải dày hơn.

    Mặt đế bằng gốm giúp trượt nhanh và dễ dàng

    Mặt đế bằng gốm giúp trượt nhanh và dễ dàng

    Dễ dàng trượt trên tất cả các loại vải có thể ủi được nhờ mặt đế bằng gốm bền, chống trầy xước. Bàn ủi trượt êm trên mọi loại quần áo, không dính vào quần áo và dễ vệ sinh.

    Trọng lượng nhẹ để ủi nhanh và dễ dàng

    Trọng lượng nhẹ để ủi nhanh và dễ dàng

    Sản phẩm có trọng lượng nhẹ, bạn có thể ủi quần áo một cách dễ dàng.

    Ủi lâu hơn với ngăn chứa nước 250 ml

    Ủi lâu hơn với ngăn chứa nước 250 ml

    Ngăn chứa nước lớn 250 ml đảm bảo thời gian ủi lâu hơn và giảm thiểu số lần châm thêm nước. Tận dụng tối đa thời gian của bạn bằng cách ủi nhiều quần áo trong một lượt ủi.

    Chức năng Xả cặn cho hiệu suất bền bỉ

    Chức năng Xả cặn cho hiệu suất bền bỉ

    Nhờ nút trượt Calc-Clean (Xả cặn), bạn có thể dễ dàng loại bỏ cặn vôi trên bàn ủi. Để duy trì bàn ủi của bạn ở tình trạng tối ưu, hãy sử dụng chức năng xả cặn một lần một tháng khi sử dụng nước máy thông thường.

    Công nghệ ngăn rỉ giọt ngăn ngừa rò rỉ trong khi ủi

    Công nghệ ngăn rỉ giọt ngăn ngừa rò rỉ trong khi ủi

    Hệ thống ngăn rỉ giọt của chúng tôi ngăn ngừa rò rỉ và ố màu từ các giọt nước lên quần áo của bạn. Nhờ vậy, bạn có thể ủi ở nhiệt độ mong muốn mà không phải lo lắng.

    Lỗ châm nước lớn để châm nước dễ dàng

    Lỗ châm nước lớn để châm nước dễ dàng

    Lỗ châm nước lớn ở phía trước bàn ủi giúp châm nước dễ dàng.

    Tiêu diệt tới 99,9% vi khuẩn*

    Tiêu diệt tới 99,9% vi khuẩn*

    Ngoài chức năng ủi phẳng nếp nhăn, bàn ủi Philips Series 2000 của chúng tôi còn tiêu diệt tới 99,9% vi khuẩn* để làm mới quần áo và khử mùi hôi trên quần áo.

    Thông số kỹ thuật

    • Các thông số kỹ thuật

      Màu
      Xanh

    • Thông số kỹ thuật

      Thời gian làm nóng
      30 giây

    • Dễ sử dụng

      Dung tích ngăn chứa nước
      250  nm
      Mặt đế
      Gốm
      Chức năng ngăn rỉ giọt
      Tia phun

    • Ủi thảnh thơi

      Chiều dài dây
      1,9  m

    • Bảo hành

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng

      Nguồn
      2000  W
      Hơi phun liên tục
      25 g/phút
      Hơi phun tăng cường
      110  g
      Hơi phun ngang
      Nhiều chế độ hơi phun khác nhau

    • Quản lý cặn

      Xả cặn và vệ sinh
      Smart Calc Clean

    • Kích thước và khối lượng

      Khối lượng bàn ủi
      0,95  kg

    Badge-D2C

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    • *Đã được kiểm nghiệm bởi một viện bên ngoài về các loại vi khuẩn E. coli 8099, S. aureus ATCC 6538, C. albicans ATCC 10231 trên vải cotton với thời gian ủi hơi nước là 10 giây.
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