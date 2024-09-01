DST2020/80
Hiệu suất đáng tin cậy từ thương hiệu bàn ủi hàng đầu
Ủi dễ dàng với bàn ủi Series DST2000 trọng lượng nhẹ. Hơi phun mạnh lên đến 25g/phút và chức năng tăng cường hơi phun xử lý hiệu quả các nếp nhăn cứng đầu, trong khi mặt đế bằng gốm đảm bảo trượt êm trên mọi loại vải có thể ủi được.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Tốc độ hơi phun mạnh lên đến 25g/phút loại bỏ nếp nhăn hiệu quả, giúp ủi dễ dàng. Kết hợp với chức năng tăng cường hơi phun mạnh mẽ để loại bỏ ngay cả những nếp nhăn cứng đầu nhất.
Bàn ủi có nhiều chế độ hơi phun cho phép bạn dễ dàng xử lý các nếp nhăn trên nhiều loại vải khác nhau: cài đặt hơi phun thấp cho vải mỏng như lụa; hơi phun mạnh hơn cho vải dày hơn.
Dễ dàng trượt trên tất cả các loại vải có thể ủi được nhờ mặt đế bằng gốm bền, chống trầy xước. Bàn ủi trượt êm trên mọi loại quần áo, không dính vào quần áo và dễ vệ sinh.
Sản phẩm có trọng lượng nhẹ, bạn có thể ủi quần áo một cách dễ dàng.
Ngăn chứa nước lớn 250 ml đảm bảo thời gian ủi lâu hơn và giảm thiểu số lần châm thêm nước. Tận dụng tối đa thời gian của bạn bằng cách ủi nhiều quần áo trong một lượt ủi.
Nhờ nút trượt Calc-Clean (Xả cặn), bạn có thể dễ dàng loại bỏ cặn vôi trên bàn ủi. Để duy trì bàn ủi của bạn ở tình trạng tối ưu, hãy sử dụng chức năng xả cặn một lần một tháng khi sử dụng nước máy thông thường.
Hệ thống ngăn rỉ giọt của chúng tôi ngăn ngừa rò rỉ và ố màu từ các giọt nước lên quần áo của bạn. Nhờ vậy, bạn có thể ủi ở nhiệt độ mong muốn mà không phải lo lắng.
Lỗ châm nước lớn ở phía trước bàn ủi giúp châm nước dễ dàng.
Ngoài chức năng ủi phẳng nếp nhăn, bàn ủi Philips Series 2000 của chúng tôi còn tiêu diệt tới 99,9% vi khuẩn* để làm mới quần áo và khử mùi hôi trên quần áo.
Các thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Dễ sử dụng
Ủi thảnh thơi
Bảo hành
Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng
Quản lý cặn
Kích thước và khối lượng
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox