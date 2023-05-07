Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
DLP9779TB/00
Pin sạc dự phòng công suất lớn, kiểu dáng mỏng nhỏ
Dung lượng lớn 10.000 mAh với đầu ra USB-C 20W và sạc không dây 15W. Không còn nỗi lo điện thoại hết pin. Đặt điện thoại di động của bạn lên vòng từ tính để có vị trí hoàn hảo cho sạc không dây.
10.000 mAh
kèm sạc không dây
Cổng Type-C
Bộ sạc không dây được gắn một vành từ tính; để có vị trí căn chỉnh tối ưu cho các sản phẩm MagSafe được sử dụng trong các sản phẩm Apple sạc không dây.
Bảo vệ thông minh chống quá nhiệt, quá áp và quá dòng
Công nghệ sạc không dây Qi được ứng dụng rộng rãi trong điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác. Bộ sạc không dây của Philips tương thích với điện thoại và các thiết bị khác có hỗ trợ công nghệ không dây Qi. Bạn chỉ cần đặt thiết bị lên đế sạc này để tận hưởng trải nghiệm sạc dễ dàng.
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