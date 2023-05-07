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Pin sạc dự phòng USB

DLP9779TB/00

Pin sạc dự phòng công suất lớn, kiểu dáng mỏng nhỏ

Dung lượng lớn 10.000 mAh với đầu ra USB-C 20W và sạc không dây 15W. Không còn nỗi lo điện thoại hết pin. Đặt điện thoại di động của bạn lên vòng từ tính để có vị trí hoàn hảo cho sạc không dây.

Xem tất cả lợi ích

với hộp đựng trong suốt.

Pin sạc dự phòng công suất lớn, kiểu dáng mỏng nhỏ

  • 10.000 mAh

  • kèm sạc không dây

  • Cổng Type-C

Bộ sạc không dây có vành từ tính

Bộ sạc không dây được gắn một vành từ tính; để có vị trí căn chỉnh tối ưu cho các sản phẩm MagSafe được sử dụng trong các sản phẩm Apple sạc không dây.

Bảo vệ thông minh chống quá nhiệt, quá áp và quá dòng

Bảo vệ thông minh chống quá nhiệt, quá áp và quá dòng

Công nghệ không dây Qi

Công nghệ sạc không dây Qi được ứng dụng rộng rãi trong điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác. Bộ sạc không dây của Philips tương thích với điện thoại và các thiết bị khác có hỗ trợ công nghệ không dây Qi. Bạn chỉ cần đặt thiết bị lên đế sạc này để tận hưởng trải nghiệm sạc dễ dàng.

Thông số kỹ thuật

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