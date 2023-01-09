Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
DLP9520C/00
Pin sạc dự phòng công suất lớn, kiểu dáng mỏng nhỏ
Pin Li-polymer cho dung lượng lớn 10.000mAh và độ an toàn cao. Sạc nhanh PD và QC3.0 USB A và USB C để sạc thiết bị mới nhất của bạn. Đầu ra sạc không dây 15W. Có thể sạc tối đa 4 thiết bị cùng lúc, với màn hình hiển thị mức năng lượng bằng số.
10.000 mAh
Cổng sạc USB A & USB C
Sạc không dây Qi
QC 3.0 và PD
Sạc điện thoại di động của bạn bằng sạc nhanh không dây 15W.
Công nghệ sạc không dây Qi được ứng dụng rộng rãi trong điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác. Bộ sạc không dây của Philips tương thích với điện thoại và các thiết bị khác có hỗ trợ công nghệ không dây Qi. Bạn chỉ cần đặt thiết bị lên đế sạc này để tận hưởng trải nghiệm sạc dễ dàng.
Màn hình LCD hiển thị nguồn điện
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