Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Pin sạc dự phòng công suất lớn, kiểu dáng mỏng nhỏ
  • Pin sạc dự phòng công suất lớn, kiểu dáng mỏng nhỏ
  • Pin sạc dự phòng công suất lớn, kiểu dáng mỏng nhỏ
  • Pin sạc dự phòng công suất lớn, kiểu dáng mỏng nhỏ

Pin sạc dự phòng USB

DLP9520C/00

Pin sạc dự phòng công suất lớn, kiểu dáng mỏng nhỏ

Pin Li-polymer cho dung lượng lớn 10.000mAh và độ an toàn cao. Sạc nhanh PD và QC3.0 USB A và USB C để sạc thiết bị mới nhất của bạn. Đầu ra sạc không dây 15W. Có thể sạc tối đa 4 thiết bị cùng lúc, với màn hình hiển thị mức năng lượng bằng số.

Xem tất cả lợi ích

với bộ nguồn dự phòng di động

Pin sạc dự phòng công suất lớn, kiểu dáng mỏng nhỏ

  • 10.000 mAh

  • Cổng sạc USB A & USB C

  • Sạc không dây Qi

  • QC 3.0 và PD

Sạc nhanh không dây 15W

Sạc điện thoại di động của bạn bằng sạc nhanh không dây 15W.

Công nghệ không dây Qi

Công nghệ sạc không dây Qi được ứng dụng rộng rãi trong điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác. Bộ sạc không dây của Philips tương thích với điện thoại và các thiết bị khác có hỗ trợ công nghệ không dây Qi. Bạn chỉ cần đặt thiết bị lên đế sạc này để tận hưởng trải nghiệm sạc dễ dàng.

Màn hình LCD hiển thị nguồn điện

Màn hình LCD hiển thị nguồn điện

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận thông tin tiếp thị về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình khuyến mãi của Philips dựa trên sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe