Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
DLP9230NW/00
Bộ sạc không dây 3 trong 1
Sạc không dây tất cả điện thoại thông minh, đồng hồ và AirPods của bạn cùng một lúc bằng thiết bị sạc nhanh này. Công suất tối đa 15W để giảm thời gian sạc cho điện thoại di động của bạn. Công suất 2,5W để sạc Đồng hồ và 5W để sạc AirPods của bạn.
15W
Sạc nhanh
Sạc không dây chuẩn Qi
Công nghệ sạc không dây Qi được ứng dụng rộng rãi trong điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác. Bộ sạc không dây của Philips tương thích với điện thoại và các thiết bị khác có hỗ trợ công nghệ không dây Qi. Bạn chỉ cần đặt thiết bị lên đế sạc này để tận hưởng trải nghiệm sạc dễ dàng.
Thiết kế chống trượt để giữ điện thoại của bạn ở vị trí mong muốn và ngăn không cho điện thoại bị trượt ra ngoài do rung động của điện thoại.
Sạc điện thoại di động của bạn bằng sạc nhanh không dây 15W.
Đánh giá
Tốc độ sạc phụ thuộc vào điều kiện sạc bao gồm thiết bị chủ và bộ chuyển đổi nguồn.