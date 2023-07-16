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Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

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Sạc không dây

DLP9017/00

Bộ sạc không dây

Sạc không dây chuẩn Qi. Kết nối điện thoại di động của bạn với Surface để có vị trí tối ưu cho sạc nhanh (Tối đa 15W) mà không cần dùng dây cáp phiền toái.

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Bộ sạc không dây

  • 15W

  • Vòng từ tính

  • Sạc không dây chuẩn Qi

Bộ sạc không dây có vành từ tính

Bộ sạc không dây được gắn một vành từ tính; để có vị trí căn chỉnh tối ưu cho các sản phẩm MagSafe được sử dụng trong các sản phẩm Apple sạc không dây.

Bảo vệ thông minh chống quá nhiệt, quá áp và quá dòng

Bảo vệ thông minh chống quá nhiệt, quá áp và quá dòng

Thiết kế chống trượt

Thiết kế chống trượt để giữ điện thoại của bạn ở vị trí mong muốn và ngăn không cho điện thoại bị trượt ra ngoài do rung động của điện thoại.

Thông số kỹ thuật

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