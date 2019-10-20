Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
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DLP8752NC/00
Thưởng thức âm nhạc mọi lúc mọi nơi mà không sợ hết pin
Thưởng thức âm nhạc mọi lúc mọi nơi với nguồn năng lượng luôn dồi dào. Pin sạc dự phòng dung lượng lên tới 5000mAh kết hợp loa Bluetooth. Mang theo để nơi đâu cũng là niềm vui!
Ngay cả khi bạn không có bộ sạc điện trong xe hơi hoặc ổ cắm tường, bạn có thể sạc lại pin thiết bị với bộ pin tiện lợi. Bộ pin thông minh này cung cấp nguồn trước tiên, để bạn có thể tháo bộ pin ra sau khi dùng và vẫn có đủ pin cho thiết bị.
Thiết kế và vật liệu nhẹ, bền có nghĩa là bạn có thể mang theo loa đi cùng bạn đến bất cứ nơi nào.
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