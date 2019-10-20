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Pin sạc dự phòng USB

DLP8752NC/00

Thưởng thức âm nhạc mọi lúc mọi nơi mà không sợ hết pin

Thưởng thức âm nhạc mọi lúc mọi nơi với nguồn năng lượng luôn dồi dào. Pin sạc dự phòng dung lượng lên tới 5000mAh kết hợp loa Bluetooth. Mang theo để nơi đâu cũng là niềm vui!

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Pin sạc dự phòng tích hợp loa bỏ túi đa năng

Thưởng thức âm nhạc mọi lúc mọi nơi mà không sợ hết pin

Hoạt động mọi nơi - rất hữu ích khi bạn không ở gần nguồn điện

Ngay cả khi bạn không có bộ sạc điện trong xe hơi hoặc ổ cắm tường, bạn có thể sạc lại pin thiết bị với bộ pin tiện lợi. Bộ pin thông minh này cung cấp nguồn trước tiên, để bạn có thể tháo bộ pin ra sau khi dùng và vẫn có đủ pin cho thiết bị.

BT v 4.1

Thiết kế nhẹ, bỏ túi giúp thưởng thức âm nhạc bất kỳ lúc nào

Thiết kế nhẹ, bỏ túi giúp thưởng thức âm nhạc bất kỳ lúc nào

Thiết kế và vật liệu nhẹ, bền có nghĩa là bạn có thể mang theo loa đi cùng bạn đến bất cứ nơi nào.

Thông số kỹ thuật

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