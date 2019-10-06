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Pin dự phòng ngoài trời

DLP8088NC/00

Pin dự phòng thích hợp cho cắm trại và nhiều hoạt động khác

Pin sạc dự phòng dung lượng lớn công suất cao 128000mAh cho tất cả các thiết bị của bạn. Đầu vào và đầu ra AC & DC USB-A (QC) và USB-C (PD), ổ cắm AC. Ổ cắm tẩu thuốc và sạc không dây Qi.

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Sạc nhiều thiết bị

Pin dự phòng thích hợp cho cắm trại và nhiều hoạt động khác

  • Đầu ra AC/DC

  • Cổng sạc USB A & USB C

  • Sạc không dây Qi

  • QC 3.0 và PD

Đầu ra AC và DC

Pin dự phòng ngoài trời cung cấp cả nguồn điện AC và DC. Sử dụng an toàn các thiết bị điện có nguồn điện Pure Sine Wave hoặc sạc điện thoại di động của bạn bằng cổng sạc USB (USB A \USB C).

Màn hình LCD cảnh báo nguồn

Màn hình LCD cảnh báo nguồn

Công nghệ không dây Qi

Công nghệ sạc không dây Qi được ứng dụng rộng rãi trong điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác. Bộ sạc không dây của Philips tương thích với điện thoại và các thiết bị khác có hỗ trợ công nghệ không dây Qi. Bạn chỉ cần đặt thiết bị lên đế sạc này để tận hưởng trải nghiệm sạc dễ dàng.

Thông số kỹ thuật

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