Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Ảnh chụp một sản phẩm
  • Ảnh chi tiết sản phẩm
  • Ảnh bao bì
  • Ảnh chụp một sản phẩm
  • Ảnh chi tiết sản phẩm
  • Ảnh bao bì

Ngừng sản xuất

Pin sạc dự phòng USB

DLP7721N/00

Pin sạc dự phòng công suất lớn, kiểu dáng mỏng nhỏ

Có điện năng mọi lúc và mọi nơi khi cần đến, nguồn điện di động này cung cấp cho bạn nhiều điện năng hơn với hơn 1 lần sạc đầy pin. 2 cổng USB cho phép bạn sạc 2 thiết bị cùng một lúc. Dung lượng pin lớn 20000 mAh để sạc đầy điện nhiều lần trên điện thoại, cũng như máy tính bảng

Xem tất cả lợi ích

với bộ nguồn dự phòng di động

Pin sạc dự phòng công suất lớn, kiểu dáng mỏng nhỏ

  • 20.000 mAh

  • Hai cổng USB

  • Pin Li-Po

Hoạt động mọi nơi - rất hữu ích khi bạn không ở gần nguồn điện

Ngay cả khi bạn không có bộ sạc điện trong xe hơi hoặc ổ cắm tường, bạn có thể sạc lại pin thiết bị với bộ pin tiện lợi. Bộ pin thông minh này cung cấp nguồn trước tiên, để bạn có thể tháo bộ pin ra sau khi dùng và vẫn có đủ pin cho thiết bị.

Bao gồm cáp micro-USB để kết nối và sạc

Cáp micro-USB đến USB 2.0 đi kèm được dùng cho điện thoại di động, camera kỹ thuật số và các thiết bị khác có kết nối micro-USB. Hãy mang theo cáp bên mình, giữ nó trên bàn hay thay thế cáp bạn làm mất, để bạn luôn có thể kết nối và sạc điện mỗi khi cần.

Sạc lại thiết bị nhiều lần khi đang di chuyển

Nguồn điện di động này cung cấp cho bạn nhiều điện năng hơn với hơn hai lần sạc đầy pin khi đang di chuyển. Mang theo bộ pin bên mình mỗi khi đi ra ngoài để có được nguồn điện dự phòng lúc cần thiết.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận thông tin tiếp thị về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình khuyến mãi của Philips dựa trên sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe