Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
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DLP7721N/00
Pin sạc dự phòng công suất lớn, kiểu dáng mỏng nhỏ
Có điện năng mọi lúc và mọi nơi khi cần đến, nguồn điện di động này cung cấp cho bạn nhiều điện năng hơn với hơn 1 lần sạc đầy pin. 2 cổng USB cho phép bạn sạc 2 thiết bị cùng một lúc. Dung lượng pin lớn 20000 mAh để sạc đầy điện nhiều lần trên điện thoại, cũng như máy tính bảng
20.000 mAh
Hai cổng USB
Pin Li-Po
Ngay cả khi bạn không có bộ sạc điện trong xe hơi hoặc ổ cắm tường, bạn có thể sạc lại pin thiết bị với bộ pin tiện lợi. Bộ pin thông minh này cung cấp nguồn trước tiên, để bạn có thể tháo bộ pin ra sau khi dùng và vẫn có đủ pin cho thiết bị.
Cáp micro-USB đến USB 2.0 đi kèm được dùng cho điện thoại di động, camera kỹ thuật số và các thiết bị khác có kết nối micro-USB. Hãy mang theo cáp bên mình, giữ nó trên bàn hay thay thế cáp bạn làm mất, để bạn luôn có thể kết nối và sạc điện mỗi khi cần.
Nguồn điện di động này cung cấp cho bạn nhiều điện năng hơn với hơn hai lần sạc đầy pin khi đang di chuyển. Mang theo bộ pin bên mình mỗi khi đi ra ngoài để có được nguồn điện dự phòng lúc cần thiết.
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