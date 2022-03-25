Pin sạc dự phòng công suất lớn, kiểu dáng mỏng nhỏ

Có điện năng mọi lúc và mọi nơi khi cần đến, nguồn điện di động này cung cấp cho bạn nhiều điện năng hơn với hơn 1 lần sạc đầy pin. 2 cổng USB cho phép bạn sạc 2 thiết bị cùng một lúc. Dung lượng pin lớn 20000 mAh để sạc đầy điện nhiều lần trên điện thoại, cũng như máy tính bảng