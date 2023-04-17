DLP7721C/00
Pin sạc dự phòng hiệu suất cao
Pin Li-polymer cho dung lượng lớn 20.000mAh và độ an toàn cao. Không còn nỗi lo điện thoại hết pin. Sạc nhanh thiết bị của bạn bằng cổng USB-C PD 3.0 tối đa 20W hoặc cổng USB-A với đầu ra QC 3.0 tối đa 18W.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
3 cổng USB để sạc ba thiết bị cùng lúc
Trang bị cổng sạc nhanh USB-C (Power Delivery) PD 20W.
Công nghệ sạc nhanh Quick Charge (QC) giúp sạc nhanh hơn bằng cách tăng điện áp và dòng điện. Công nghệ này sử dụng giao thức Quick Charge để tối ưu hóa tốc độ sạc cho các thiết bị tương thích, giảm thời gian sạc
Sạc nhanh - Sạc pin cho điện thoại di động được tới 50% trong thời gian 30 phút.
PPS (Bộ nguồn lập trình) là một tiêu chuẩn cho công nghệ sạc nhanh cho các thiết bị USB-C. Công nghệ này điều chỉnh điện áp và dòng điện trong thời gian thực, tùy thuộc vào trạng thái sạc của thiết bị, cung cấp năng lượng tối đa cho thiết bị. Một cách thông minh để giảm thời gian sạc một cách an toàn.
Bảo vệ thông minh chống quá tải nhiệt, quá tải điện áp và quá tải dòng điện
Ngay cả khi bạn không có bộ sạc điện trong xe hơi hoặc ổ cắm tường, bạn có thể sạc lại pin thiết bị với bộ pin tiện lợi. Bộ pin thông minh này cung cấp nguồn trước tiên, để bạn có thể tháo bộ pin ra sau khi dùng và vẫn có đủ pin cho thiết bị.
Đèn LED phát sáng nhẹ để cho bạn biết nhanh rằng bộ thiết bị đã được nạp điện.
Thiết kế và hoàn thiện
Hộp các tông ngoài
Hộp các tông trong
Khả năng tương thích
Công suất
Kích thước hộp đóng gói
Kích thước sản phẩm
Phụ kiện
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