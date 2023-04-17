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  • Pin sạc dự phòng hiệu suất cao Pin sạc dự phòng hiệu suất cao Pin sạc dự phòng hiệu suất cao

    Pin sạc dự phòng USB

    DLP7721C/00

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Pin sạc dự phòng hiệu suất cao

    Pin Li-polymer cho dung lượng lớn 20.000mAh và độ an toàn cao. Không còn nỗi lo điện thoại hết pin. Sạc nhanh thiết bị của bạn bằng cổng USB-C PD 3.0 tối đa 20W hoặc cổng USB-A với đầu ra QC 3.0 tối đa 18W.

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    Pin sạc dự phòng USB

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    Pin sạc dự phòng hiệu suất cao

    với bộ nguồn dự phòng di động

    • 20.000 mAh
    • 3 cổng sạc USB
    • QC 3.0 và PD 3.0
    • PPS

    3 cổng USB để sạc ba thiết bị cùng lúc

    3 cổng USB để sạc ba thiết bị cùng lúc

    Cổng sạc USB-C PD 20W

    Trang bị cổng sạc nhanh USB-C (Power Delivery) PD 20W.

    USB-A có sạc nhanh QC

    Công nghệ sạc nhanh Quick Charge (QC) giúp sạc nhanh hơn bằng cách tăng điện áp và dòng điện. Công nghệ này sử dụng giao thức Quick Charge để tối ưu hóa tốc độ sạc cho các thiết bị tương thích, giảm thời gian sạc

    Sạc 50% trong 30 phút

    Sạc nhanh - Sạc pin cho điện thoại di động được tới 50% trong thời gian 30 phút.

    Sạc bằng Bộ nguồn lập trình (PPS) USB-C

    PPS (Bộ nguồn lập trình) là một tiêu chuẩn cho công nghệ sạc nhanh cho các thiết bị USB-C. Công nghệ này điều chỉnh điện áp và dòng điện trong thời gian thực, tùy thuộc vào trạng thái sạc của thiết bị, cung cấp năng lượng tối đa cho thiết bị. Một cách thông minh để giảm thời gian sạc một cách an toàn.

    Bảo vệ thông minh chống quá tải nhiệt, quá tải điện áp và quá tải dòng điện

    Bảo vệ thông minh chống quá tải nhiệt, quá tải điện áp và quá tải dòng điện

    Hoạt động mọi nơi - rất hữu ích khi bạn không ở gần nguồn điện

    Ngay cả khi bạn không có bộ sạc điện trong xe hơi hoặc ổ cắm tường, bạn có thể sạc lại pin thiết bị với bộ pin tiện lợi. Bộ pin thông minh này cung cấp nguồn trước tiên, để bạn có thể tháo bộ pin ra sau khi dùng và vẫn có đủ pin cho thiết bị.

    Đèn tín hiệu báo nguồn LED

    Đèn LED phát sáng nhẹ để cho bạn biết nhanh rằng bộ thiết bị đã được nạp điện.

    Thông số kỹ thuật

    • Thiết kế và hoàn thiện

      Chất liệu
      PC + ABS

    • Hộp các tông ngoài

      Chiều dài
      34  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      18
      Chiều dài
      13.4  inch
      Chiều rộng
      24  cm
      Chiều cao
      22.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 13553 3
      Chiều rộng
      9.4  inch
      Chiều cao
      8.9  inch

    • Hộp các tông trong

      Chiều dài
      22  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      6
      Chiều dài
      8.7  inch
      Chiều rộng
      10.7  cm
      Chiều cao
      20.5  cm
      Chiều rộng
      4.2  inch
      Chiều cao
      8.1  inch
      GTIN
      2 48 95229 13553 0

    • Khả năng tương thích

      Tương thích với các thiết bị sau đây
      Thiết bị sạc USB

    • Công suất

      Dung lượng pin
      20.000mAh 74Wh
      Đầu vào nguồn
      Type-C 5V/3A, MicroUSB 5V/2A
      Đầu ra
      USB-C Tối đa 20W USB-A Tối đa 18W

    • Kích thước hộp đóng gói

      Chiều cao
      17  cm
      Dạng đặt giá để
      Cả hai
      Chiều rộng
      9.5  cm
      Chiều sâu
      3.5  cm
      Chiều cao
      6.7  inch
      Số lượng sản phẩm bao gồm
      1
      EAN
      48 95229 13553 6
      Chiều rộng
      3.7  inch
      Chiều sâu
      1.4  inch

    • Kích thước sản phẩm

      Chiều cao
      13.6  cm
      Chiều rộng
      6.8  cm
      Chiều sâu
      2.75  cm
      Chiều rộng
      2.7  inch
      Chiều cao
      5.4  inch
      Chiều sâu
      1.1  inch
      Trọng lượng
      0.355  kg
      Trọng lượng
      0.783  lb

    • Phụ kiện

      Cáp
      Cáp sạc USB-C
      Hướng dẫn sử dụng
      Hướng dẫn sử dụng

    Badge-D2C

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