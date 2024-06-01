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Pin sạc dự phòng USB

DLP7721C/00

5

| (1) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Pin sạc dự phòng hiệu suất cao

Pin Li-polymer cho dung lượng lớn 20.000mAh và độ an toàn cao. Không còn nỗi lo điện thoại hết pin. Sạc nhanh thiết bị của bạn bằng cổng USB-C PD 3.0 tối đa 20W hoặc cổng USB-A với đầu ra QC 3.0 tối đa 18W.

Xem tất cả lợi ích

với bộ nguồn dự phòng di động

Pin sạc dự phòng hiệu suất cao

  • 20.000 mAh

  • 3 cổng sạc USB

  • QC 3.0 và PD 3.0

  • PPS

Cổng sạc USB-C PD 20W

Trang bị cổng sạc nhanh USB-C (Power Delivery) PD 20W.

USB-A có sạc nhanh QC

Công nghệ sạc nhanh Quick Charge (QC) giúp sạc nhanh hơn bằng cách tăng điện áp và dòng điện. Công nghệ này sử dụng giao thức Quick Charge để tối ưu hóa tốc độ sạc cho các thiết bị tương thích, giảm thời gian sạc

Sạc 50% trong 30 phút

Sạc nhanh - Sạc pin cho điện thoại di động được tới 50% trong thời gian 30 phút.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

5.0

trên 5

1

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

4
3
2
1

01/06/2024

Australia

Australia

Người mua đã được xác minh

Philips DLP7721C USB power bank

I will recommend this product to anyone who wanted a reliable power bank. I use this powerbank for our car camera and the 20000MAH last longer than I expected.

Ưu điểm

Very Reliable PowerBank for Travel

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho DLP7721C USB power bank

Ngày Sử Dụng 2023-05-01

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho DLP7721C USB power bank

Ngày Sử Dụng 2023-05-01

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