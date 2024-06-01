Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Pin sạc dự phòng hiệu suất cao
Pin Li-polymer cho dung lượng lớn 20.000mAh và độ an toàn cao. Không còn nỗi lo điện thoại hết pin. Sạc nhanh thiết bị của bạn bằng cổng USB-C PD 3.0 tối đa 20W hoặc cổng USB-A với đầu ra QC 3.0 tối đa 18W.
20.000 mAh
3 cổng sạc USB
QC 3.0 và PD 3.0
PPS
Trang bị cổng sạc nhanh USB-C (Power Delivery) PD 20W.
Công nghệ sạc nhanh Quick Charge (QC) giúp sạc nhanh hơn bằng cách tăng điện áp và dòng điện. Công nghệ này sử dụng giao thức Quick Charge để tối ưu hóa tốc độ sạc cho các thiết bị tương thích, giảm thời gian sạc
Sạc nhanh - Sạc pin cho điện thoại di động được tới 50% trong thời gian 30 phút.
5.0
trên 5
1
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
Vic From Brisbane
01/06/2024
Australia
Người mua đã được xác minh
Philips DLP7721C USB power bank
I will recommend this product to anyone who wanted a reliable power bank. I use this powerbank for our car camera and the 20000MAH last longer than I expected.
Ưu điểm
Very Reliable PowerBank for Travel
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho DLP7721C USB power bank
Ngày Sử Dụng 2023-05-01
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho DLP7721C USB power bank
Ngày Sử Dụng 2023-05-01