Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
DLP7717NB/00
Pin sạc dự phòng công suất lớn, kiểu dáng mỏng nhỏ
Pin Li-polymer này là người bạn đồng hành lý tưởng khi đi du lịch với dung lượng pin lớn 10000mAh độ an toàn cao để bạn sạc điện cho tất cả các thiết bị di động, cũng như xua tan đi nỗi lo lắng của bạn về vấn đề hết pin.
10.000 mAh
2 cổng sạc USB
Màn hình LCD cảnh báo nguồn
Bảo vệ thông minh chống quá tải nhiệt, quá tải điện áp và quá tải dòng điện
Ngay cả khi bạn không có bộ sạc điện trong xe hơi hoặc ổ cắm tường, bạn có thể sạc lại pin thiết bị với bộ pin tiện lợi. Bộ pin thông minh này cung cấp nguồn trước tiên, để bạn có thể tháo bộ pin ra sau khi dùng và vẫn có đủ pin cho thiết bị.
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