Pin sạc dự phòng đa năng khi đi du lịch

Dụng cụ lý tưởng khi đi du lịch với dung lượng lớn 5000mAh và các đầu cắm có thể chuyển đổi chuẩn EU, AU, UK, US cho phép bạn sạc điện trực tiếp từ ổ cắm. Từ giờ, bạn sẽ không phải lo lắng về vấn đề sạc điện các thiết bị di động của bạn cũng như sạc pin dự phòng này khi đi du lịch nước ngoài nữa.