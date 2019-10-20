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Bộ sạc du lịch và pin sạc dự phòng

DLP5751T/00

Pin sạc dự phòng đa năng khi đi du lịch

Dụng cụ lý tưởng khi đi du lịch với dung lượng lớn 5000mAh và các đầu cắm có thể chuyển đổi chuẩn EU, AU, UK, US cho phép bạn sạc điện trực tiếp từ ổ cắm. Từ giờ, bạn sẽ không phải lo lắng về vấn đề sạc điện các thiết bị di động của bạn cũng như sạc pin dự phòng này khi đi du lịch nước ngoài nữa.

Xem tất cả lợi ích

với đầu cắm có thể chuyển đổi

Pin sạc dự phòng đa năng khi đi du lịch

  • 5.000 mAh

  • QC 3.0 và PD

1 cổng USB-A và 1 cổng USB-C để sạc hai thiết bị cùng lúc

1 cổng USB-A và 1 cổng USB-C để sạc hai thiết bị cùng lúc. Cổng USB-A hoạt động với hầu hết các thiết bị sạc qua USB trong khi USB-C là đầu nối sạc mới nhất phù hợp với các thiết bị di động như điện thoại di động, máy ảnh ngoài trời và máy tính bảng.

Đèn tín hiệu báo nguồn LED

Đèn LED phát sáng nhẹ để cho bạn biết nhanh rằng bộ thiết bị đã được nạp điện.

Hoạt động mọi nơi - rất hữu ích khi bạn không ở gần nguồn điện

Ngay cả khi bạn không có bộ sạc điện trong xe hơi hoặc ổ cắm tường, bạn có thể sạc lại pin thiết bị với bộ pin tiện lợi. Bộ pin thông minh này cung cấp nguồn trước tiên, để bạn có thể tháo bộ pin ra sau khi dùng và vẫn có đủ pin cho thiết bị.

Thông số kỹ thuật

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