Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
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DLP5750/00
Bộ pin sạc USB đa năng
Pin Li-polymer siêu mỏng cho dung lượng lớn 5000mAh và độ an toàn cao. Không còn nỗi lo điện thoại hết pin. Ổ USB kép có thể sạc 2 thiết bị cùng một lúc.
5.000 mAh
Đèn LED phát sáng nhẹ để cho bạn biết nhanh rằng bộ thiết bị đã được nạp điện.
Ngay cả khi bạn không có bộ sạc điện trong xe hơi hoặc ổ cắm tường, bạn có thể sạc lại pin thiết bị với bộ pin tiện lợi. Bộ pin thông minh này cung cấp nguồn trước tiên, để bạn có thể tháo bộ pin ra sau khi dùng và vẫn có đủ pin cho thiết bị.
2 cổng USB để sạc hai thiết bị cùng lúc
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